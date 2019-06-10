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Golden State Warriors Toronto Raptors maçında Beyonce’un eşi Jay-Z ile konuşan kadına ölüm tehditleri
NBA

Golden State Warriors Toronto Raptors maçında Beyonce’un eşi Jay-Z ile konuşan kadına ölüm tehditleri

NBA finalinin dördüncü maçında Golden State Warriors ile Toronto Raptors arasındaki mücadelede Beyonce'un eşi Jay-Z ile konuşan kadın, gelen ölüm tehditleri nedeniyle Instagram hesabını kapatmak zorunda kaldı. Golden State Warriors'ın büyük ortaklarından Joe Lacob'un eşi olan Nicole Curran, hayatı boyunca böyle bir olayla karşılaşmadığını söyledi.

SKOR DIŞ HABER 10 Haziran 2019 11:45

NBA finalinde Toronto Raptors’ın deplasmanda Golden State Warriors’ı yenerek seride durumu 3-1’e getirdiği karşılaşma sonrası şoke eden bir olay yaşandı. Maçı tribünden takip eden Beyonce ve eşi Jay-Z’nin yanında oturan Golden State Warriors’ın büyük ortaklarından Joe Lacob’un eşi Nicole Curran’ın başı, Jay-Z ile konuştuğu için belaya girdi.

Karşılaşma esnasında kameralara da yansıyan görüntülerde Nicole Curran’ın Jay-Z ile konuşmasından pek hoşnut kalmadığı izlenimine kapılan Beyonce hayranları, Nicole Curran’a ölüm tehditleri yağdırdı. ESPN’e konuşan Nicole Curran, “Sayısız ölüm tehdidi alıyorum. Bu nedenle Instagram hesabımı kapatmak zorunda kaldım. Hayatımda bu kadar rahatsız edilmemiştim” dedi.

Jay-Z ile özel bir konuşma yapmadıklarının da altını çizen Nicole Curran “Sadece iyi bir ev sahibi olmak istemiştim” ifadesini kullandı.

Beyonce’un resmi sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımda ise, ünlü şarkıcının hayranlarından ricada bulunuldu. Yapılan paylaşımda Beyonce’un nefret ile yan yana anılmasını sağlayacak hareketlerden uzak durmaları gerektiği belirtildi.

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Son güncelleme 11:45 | 10 Haziran 2019
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2 Istanbul Basaksehir
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34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
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