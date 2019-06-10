Golden State Warriors Toronto Raptors maçında Beyonce’un eşi Jay-Z ile konuşan kadına ölüm tehditleri

NBA finalinde Toronto Raptors’ın deplasmanda Golden State Warriors’ı yenerek seride durumu 3-1’e getirdiği karşılaşma sonrası şoke eden bir olay yaşandı. Maçı tribünden takip eden Beyonce ve eşi Jay-Z’nin yanında oturan Golden State Warriors’ın büyük ortaklarından Joe Lacob’un eşi Nicole Curran’ın başı, Jay-Z ile konuştuğu için belaya girdi.

Karşılaşma esnasında kameralara da yansıyan görüntülerde Nicole Curran’ın Jay-Z ile konuşmasından pek hoşnut kalmadığı izlenimine kapılan Beyonce hayranları, Nicole Curran’a ölüm tehditleri yağdırdı. ESPN’e konuşan Nicole Curran, “Sayısız ölüm tehdidi alıyorum. Bu nedenle Instagram hesabımı kapatmak zorunda kaldım. Hayatımda bu kadar rahatsız edilmemiştim” dedi.

Jay-Z and Beyoncé are courtside for Game 3 pic.twitter.com/6mmJuN8Odn — ESPN (@espn) June 6, 2019

Jay-Z ile özel bir konuşma yapmadıklarının da altını çizen Nicole Curran “Sadece iyi bir ev sahibi olmak istemiştim” ifadesini kullandı.

Beyonce’un resmi sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımda ise, ünlü şarkıcının hayranlarından ricada bulunuldu. Yapılan paylaşımda Beyonce’un nefret ile yan yana anılmasını sağlayacak hareketlerden uzak durmaları gerektiği belirtildi.

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