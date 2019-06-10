Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzlanda’ya gidecek

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Milli Takımı’nın İzlanda havaalanında maruz kaldığı kötü muamele sonrası millilere destek için İzlanda’ya gidiyor.

Bakan Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımının İzlanda’da havaalanında pasaport kontrolünde bekletilmesi ve detaylı aranmasına tepki gösterdi.

A Milli Futbol Takımına destek için İzlanda’ya gitme kararı alan Bakan Kasapoğlu, millileri yarın oynanacak maçta yalnız bırakmayacak.

Bakan Kasapoğlu konuya ilişkin, ”Dün İzlanda’da Milli Takım Kafilemize ne uluslararası hukuka, ne sportmenliğe yakışmayan çirkin olaylardan ötürü oradaki duruma vaziyet etmek için İzlanda’ya gidiyorum. Millilerimiz yalnız değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletimiz olarak en güçlü şekilde yanlarında olacağız” açıklamasında bulundu.