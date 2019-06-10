Genç milliler, satrançta Avrupa şampiyonu oldu

Türkiye Satranç Federasyonundan (TSF) yapılan açıklamaya göre, Romanya’da Mamaia kentinde düzenlenen turnuvada genç milliler 2 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti.

20 ülkeden 306 genç sporcunun mücadele ettiği şampiyonada, Alara Uygun ile WCM Eylül Çelik Avrupa Şampiyonu olurken, WCM Gülenay Aydın, Hasan Hüseyin Çelik ile Uygar Duruçay Avrupa ikincisi, Hayrun Nisa Şahin, Ediz Gürel ve Emre Tınarlıoğlu ise Avrupa üçüncüsü oldu. Toplamda 8 madalya alan milli sporcular, takım halinde de şampiyonluğa ulaştı.

Şampiyonada genç sporcuların büyük bir başarı elde ettiğini kaydeden TSF Başkanı Gülkız Tulay, “Gençlerimiz önemli bir zafere imza attı. Geleceğin yıldızları Avrupa’da fırtına gibi esiyor. Gençlerimizin başarılı performansları, uzun yıllardır yaptığımız altyapı yatırımlarının da meyvelerini vermeye devam ettiğini gösteriyor. 20 ülkeden genç sporcuların müthiş yarışına sahne olan şampiyonada zirveyi Türk sporcuların başarısının belirlemesi ise hepimize büyük bir onur yaşattı.

Ülkemize kazandırdıkları şampiyonluk ve 8 madalya ile bize büyük bir mutluluk yaşatan sporcularımızı, bu başarıda emekleri çok büyük olan değerli ailelerine, teknik ekibimize teşekkür ediyor, hepsini yürekten kutluyorum. Türkiye’ye büyük bir onur ve ikinci bayram heyecanı yaşattılar.” ifadelerini kullandı.