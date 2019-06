Fırça skandalının ardından… İzlandalı muhabirlerden açıklama üstüne açıklama

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında salı günü deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak Türkiye A Milli Futbol Takımı, hava alanında saatlerce bekletildi. Daha sonra konu hakkında açıklama yapan Emre Belözoğlu’na bir İzlandalı tarafından (mikrofonmuş gibi) tuvalet fırçası tutuldu.

Olay sosyal medyada büyük bir tepkiye neden olurken, Türk kullanıcılar İzlandalı gazetecilere Twitter üzerinden tepki göstermeye başladı. Bunun üzerine birçok İzlandalı spor muhabiri art arda fırça tutan kişinin kendileri olmadığını söyleyen açıklamalarda bulundu.

Bir gazeteci, fırça tutan kişinin İzlanda medyasından olmadığını ifade ederken, bir diğer muhabir hareketi yapan kişiyi ‘idiot’ olarak tanımladı. Muhabirler açıklamalarında Türk Milli takımına büyük bir saygı duyduklarının altını çizdi.

Dear Turkish fans! I was NOT at the airport in Iceland today and I would NEVER pretend to take a interview with a brush. I don’t know who the guy with the brush is, he is a tourist. I have so much respect for your great team and also for Emre who has had a great career

— Magnús Már Einarsson (@maggimar) 10 Haziran 2019