SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Erdoğan'dan Mursi tepkisi!
Milli Takımlar

Fırça skandalının ardından… İzlandalı muhabirlerden açıklama üstüne açıklama

İzlandalı yetkililerinin A milli futbolcularımızı havaalanında saatlerce bekletmesinin ardından bir İzlandalı şahıs Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası tuttu. Gelen tepkilerin ardından İzlandalı muhabirlerden açıklamalar geldi

10 Haziran 2019 09:28

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında salı günü deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak Türkiye A Milli Futbol Takımı,  hava alanında saatlerce bekletildi. Daha sonra konu hakkında açıklama yapan Emre Belözoğlu’na bir İzlandalı tarafından (mikrofonmuş gibi) tuvalet fırçası tutuldu.

Olay sosyal medyada büyük bir tepkiye neden olurken, Türk kullanıcılar İzlandalı gazetecilere Twitter üzerinden tepki göstermeye başladı. Bunun üzerine birçok İzlandalı spor muhabiri art arda fırça tutan kişinin kendileri olmadığını söyleyen açıklamalarda bulundu.

Bir gazeteci, fırça tutan kişinin İzlanda medyasından olmadığını ifade ederken, bir diğer muhabir hareketi yapan kişiyi ‘idiot’ olarak tanımladı. Muhabirler açıklamalarında Türk Milli takımına büyük bir saygı duyduklarının altını çizdi.

Son güncelleme 09:47 | 10 Haziran 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR