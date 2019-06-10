Fırça skandalı sonrası Vedat Milor’dan sosyal medyayı sallayan paylaşım: ‘Ağır oldu ama bana başka seçenek bırakmadılar…’

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Euro 2020 Elemeleri H Grubu 4. maçında deplasmanda İzlanda ile oynayacağı karşılaşma öncesinde yaşananlar gündeme damga vurmaya devam ediyor. Milliler, önce inişten sonra havaalanında 3 saat boyunca didik didik arandı daha sonra Emre Belözoğlu’na açıklamaları esnasında tuvalet fırçası uzatıldı.
Olay sosyal medyada da gündeme damga vururken ünlü gurme ve akademisyen Vedat Milor da kişisel Twitter hesabından konuya dahil oldu. Milor, “İzlanda’yı linç etmeye ulusal mutfağının kötülüğünden başlayabilirsiniz” dedi ve ekledi: “Biliyorum, ağır oldu ama başka seçenek bırakmadılar…”
Biliyorum, ağır oldu ama başka seçenek bırakmadılar.
— Vedat Milor (@vedatmilor) 9 Haziran 2019
Milor’un ilk paylaşımı yaklaşık 100 bin kullanıcı tarafından beğenildi.