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Fırça skandalı sonrası Vedat Milor’dan sosyal medyayı sallayan paylaşım: ‘Ağır oldu ama bana başka seçenek bırakmadılar…’
Milli Takımlar

Fırça skandalı sonrası Vedat Milor’dan sosyal medyayı sallayan paylaşım: ‘Ağır oldu ama bana başka seçenek bırakmadılar…’

Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatılması skandalı şiddetle yankılanırken ünlü gurme Vedat Milor da konuya dahil oldu. Milor, Twitter'da, "İzlanda'yı linç etmeye ulusal mutfağının kötülüğünden başlayabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

10 Haziran 2019 10:23

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Euro 2020 Elemeleri H Grubu 4. maçında deplasmanda İzlanda ile oynayacağı karşılaşma öncesinde yaşananlar gündeme damga vurmaya devam ediyor. Milliler, önce inişten sonra havaalanında 3 saat boyunca didik didik arandı daha sonra Emre Belözoğlu’na açıklamaları esnasında tuvalet fırçası uzatıldı.

10 Haziran 2019 Fırça skandalının ardından... İzlandalı muhabirlerden açıklama üstüne açıklama İzlandalı yetkililerinin A milli futbolcularımızı havaalanında saatlerce bekletmesinin ardından bir İzlandalı şahıs Emre Belözoğlu`na tuvalet fırçası tuttu. Gelen tepkilerin ardından İzlandalı muhabirlerden açıklamalar geldi İlgili Haberi Oku

Olay sosyal medyada da gündeme damga vururken ünlü gurme ve akademisyen Vedat Milor da kişisel Twitter hesabından konuya dahil oldu. Milor, “İzlanda’yı linç etmeye ulusal mutfağının kötülüğünden başlayabilirsiniz” dedi ve ekledi: “Biliyorum, ağır oldu ama başka seçenek bırakmadılar…”

Milor’un ilk paylaşımı yaklaşık 100 bin kullanıcı tarafından beğenildi.

10 Haziran 2019 Fırça krizi 10 yıllık başka bir skandalı ortaya çıkardı! Konya`dan özel uçakla İzlanda`nın Keflavik Havalimanı`na gelen Milli Takım kafilesi, ülkeye girişleri sırasında yaklaşık 3 saat pasaport kontrolünde bekletildi. İzlandalı bir şahıs, kaptan Emre Belözoğlu`na tuvalet fırçası uzattı. Yaşanan bu olaylar sonrası 10 yıllık başka bir skandal daha ortaya çıktı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 10:23 | 10 Haziran 2019
emre belözoğlu EURO 2020 Elemeleri izlanda Türkiye A Milli Futbol Takımı
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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