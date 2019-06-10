Fırça krizi 10 yıllık başka bir skandalı ortaya çıkardı!

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında salı günü deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadele öncesi dün öğle saatlerinde Konya'dan İzlanda'ya hareket eden milliler, uzun bir yolculuğun ardından Keflavik Havalimanı'na indi.

Ancak burada İzlandalı yetkililer, Milli Takım kafilesini prosedürleri de bahane göstererek havaalanında saatlerce bekletti. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, bu esnada büyük bir saygısızlıkla karşılaştı.Emre Belözoğlu, muhabirlere açıklama yaparken bir İzlandalı, milli futbolcuya tuvalet fırçası uzattı. Emre Belözoğlu’na uzatılan fırça skandalının altından 10 yıllık başka bir skandal daha ortaya çıktı.

10 Yıl önce ‘Türk kafası’ etiketiyle satıldığı ortaya çıktı

2009 yılında Amerika’nın büyük ev eşyası üreticilerinden Amerikan Nevell – Rubbermaid şirketi tarafından üreten tuvalet fırçalarının ABD'de ‘Turk's Head (Türk kafası)' etiketiyle satıldığı ortaya çıkmıştı. ABD'de temizlik firmasında görevli bir Türkün uyarısı sonucu fark edilen skandalın durdurulması için Türk-Amerikan Hukuki Savunma Fonu (TALDF) şirket yönetimi nezdinde girişimde bulundu ve 2008'de 90 ülkede 6.5 milyar dolarlık ev eşyası satışı gerçekleştiren Rubbermaid yönetimi yaptığı inceleme sonucunda “Bu etiketleme bize ait değil. Ama biz tüm pazarlama ekiplerimizi ve satış yaptığımız süpermarketleri bu tün tanımlamanın kullanılmaması konusunda eğiteceğiz” sözü vermişti.

Yaşanan bu olayların ardından Newell -Rubbermaid tarafından üretilen ve 'Turk's Head (Türk kafası)' ismiyle satılan tuvalet fırçaları ABD'deki Türklerin uyarıları sonucu piyasadan kaldırılmıştı. Şirkette çalışan bir Türk'ün uyarısı sonucu fark edilen skandal ABD'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Türk-Amerikan Koalisyonu avukatları Bruce Fein ve David Saltzman'ın çabalarıyla önlenmiş ve Rubbermaid'ten 'Türk Kafası' isminin üründen çıkarılması, ürünün piyasadan çekilmesi ve gelecekte bu ismin kullanılmaması sağlanmıştı. Rubbermaid'in Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı John Stipancich ise TALDF'a ürünü piyasadan çektiklerini belirttiği cevabında, pazarlamacılar ve toptancılara ciddi uyarılarda bulunacağı konusunda söz vermişti.

Yaşanan bu gelişmelerin üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen halen alışveriş sitelerinde ‘Turks Head Toilet Bowl Brush’ ismi ile satışı bulunuyor.

Bakan Çavuşoğlu: “Gereği yapılacak!”

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan, İzlanda'da A Milli Takıma yönetik yapılan saygısızlığa ilişkin açıklama geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Milli Takımımızın İzlanda havaalanında maruz kaldığı muamele diplomatik teamüller bakımından da insani bakımdan da kabul edilemez. Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın.” ifadelerini kullandı.

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