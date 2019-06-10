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EURO 2020 Elemeleri’nde toplu sonuçlar! Zajc, Ljajic ve Vedat Muriqi yıldızlaştı…
Uefa Avrupa Ligi

EURO 2020 Elemeleri’nde toplu sonuçlar! Zajc, Ljajic ve Vedat Muriqi yıldızlaştı…

EURO 2020 Avrupa Elemeleri 5 grupta oynanan maçlarla devam etti. Süper Lig'de forma giyen Fenerbahçeli Miha Zajc, Çaykur Rizesporlu Vedat Muriqi ve Beşiktaşlı Adem Ljajic'in gol attığı maçlardan toplu sonuçlar...

SKOR DIŞ HABER 10 Haziran 2019 23:50

EURO 2020 Avrupa Elemeleri A, B, C, D, F ve G gruplarında oynanan maçlarla devam etti.

Çaykur Rizespor’un gözde forveti Vedat Muriqi’nin bir gol attığı maçta Kosova deplasmanda Bulgaristan’ı 3-2 yenerken Fenerbahçeli Miha Zajc da Slovenya’nın 5-0’lık Letonya galibiyetine attığı golle destek verdi.

Eljif Elmas’ın ilk 11’de başladığı maçta Makedonya sahasında Avusturya’ya 4-1 yenilirken Trabzonspor’dan Filip Novak, Antalyaspor’dan Ondrei Celutska’nın oynadığı maçta Çekya sahasında ağırladığı Karadağ’ı 3-0 yenmeyi başardı.

Öte yandan Sırbistan Milli Takımı evinde Litvanya’yı 4-1 mağlup ederken 81. dakikada oyuna dahil olan Beşiktaşlı Adem Ljajic 90+2’de ülkesinin son golünü atan isim oldu.

İşte toplu sonuçlar;

A GRUBU

Çekya 3-0 Karadağ

Bulgaristan 2-3 Kosova

B GRUBU

Ukrayna 1-0 Lüksemburg

Sırbistan 4-1 Litvanya

D GRUBU

İrlanda Cum. 2-0 Cebelitarık

Danimarka 5-1 Gürcistan

F GRUBU

İspanya 3-0 İsveç

Malta 0-4 Romanya

Faroe Adaları 0-2 Norveç

G GRUBU

Polonya 4-0 İsrail

Letonya 0-5 Slovenya

Makedonya 1-4 Avusturya

Son güncelleme 23:57 | 10 Haziran 2019
Adem Ljajic euro 2020 Miha Zajc Vedat Muriqi
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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