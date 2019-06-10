EURO 2020 Elemeleri’nde toplu sonuçlar! Zajc, Ljajic ve Vedat Muriqi yıldızlaştı…

EURO 2020 Avrupa Elemeleri A, B, C, D, F ve G gruplarında oynanan maçlarla devam etti.
Çaykur Rizespor’un gözde forveti Vedat Muriqi’nin bir gol attığı maçta Kosova deplasmanda Bulgaristan’ı 3-2 yenerken Fenerbahçeli Miha Zajc da Slovenya’nın 5-0’lık Letonya galibiyetine attığı golle destek verdi.
Eljif Elmas’ın ilk 11’de başladığı maçta Makedonya sahasında Avusturya’ya 4-1 yenilirken Trabzonspor’dan Filip Novak, Antalyaspor’dan Ondrei Celutska’nın oynadığı maçta Çekya sahasında ağırladığı Karadağ’ı 3-0 yenmeyi başardı.
Öte yandan Sırbistan Milli Takımı evinde Litvanya’yı 4-1 mağlup ederken 81. dakikada oyuna dahil olan Beşiktaşlı Adem Ljajic 90+2’de ülkesinin son golünü atan isim oldu.
İşte toplu sonuçlar;
A GRUBU
Çekya 3-0 Karadağ
Bulgaristan 2-3 Kosova
B GRUBU
Ukrayna 1-0 Lüksemburg
Sırbistan 4-1 Litvanya
D GRUBU
İrlanda Cum. 2-0 Cebelitarık
Danimarka 5-1 Gürcistan
F GRUBU
İspanya 3-0 İsveç
Malta 0-4 Romanya
Faroe Adaları 0-2 Norveç
G GRUBU
Polonya 4-0 İsrail
Letonya 0-5 Slovenya
Makedonya 1-4 Avusturya