Emre Belözoğlu’na İzlanda’da büyük ayıp! Tuvalet fırçası uzattılar

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında salı günü deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak.

Bu zorlu mücadele öncesi öğle saatlerinde Konya’dan İzlanda’ya hareket eden milliler, uzun bir yolculuğun ardından Keflavik Havalimanı’na indi. Ancak burada İzlandalı yetkililer, Milli Takım kafilesini prosedürleri de bahane göstererek havaalanında saatlerce bekletti.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, bu esnada büyük bir saygısızlıkla karşılaştı. Açıklamasında İzlanda’da yaşananlara tepki gösteren Emre Belözoğlu “İndiğimizden itibaren içeride gereksiz bir arama yapıldı. Gerildik. Bizim ülkemizin misafirperverliğine kurban olsunlar. Millilerimiz, Reykjavik Havalimanı’nda İzlanda polisi tarafından didik didik arandı” ifadelerini kullandı. Emre Belözoğlu, muhabirlere açıklama yaparken bir İzlandalı, milli futbolcuya tuvalet fırçası uzattı.

‘Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın’

Yaşanan bu olayların ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konu ile ilgili sosyal medya hesabından ‘Milli Takımımızın İzlanda havaalanında maruz kaldığı muamele diplomatik teamüller bakımından da insani bakımdan da kabul edilemez. Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın’ açıklamasında bulundu.