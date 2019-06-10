SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Darbeyle devrilen eski Mısır Cumhurbaşkanı Mursi mahkemede hayatını kaybetti
Milli Takımlar

Emre Belözoğlu’na fırça tutan İzlandalı’nın yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Konya'dan özel uçakla İzlanda'nın Keflavik Havalimanı'na giden Türkiye A Milli Futbol Takımı kafilesi, ülkeye girişleri sırasında yaklaşık 3 saat pasaport kontrolünde bekletildi. Konuyla ilgili basın mensuplarına açıklama yapan Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatarak krizin büyümesine neden olan İzlandalı'nın o hareketten önce fırçayı kendi ağzına tuttuğu görüntüler ortaya çıktı.

10 Haziran 2019 12:55

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında salı günü deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak. Mücadele öncesi dün öğle saatlerinde Konya’dan İzlanda’ya hareket eden futbolcular, uzun bir yolculuğun ardından Keflavik Havalimanı’na indi.

Ancak burada İzlandalı yetkililer, Türk kafileyi prosedürleri bahane göstererek havaalanında saatlerce bekletti. Bu sırada Emre Belözoğlu, muhabirlere açıklama yaparken bir İzlandalı, milli futbolcuya tuvalet fırçası uzattı.

Kaptan Emre Belözoğlu’na mikrofon yerine tuvalet fırçası tutan ve akıl sağlığından şüphe edilen İzlandalı, o hareketten dakikalar önce kendisini kayıt altına alırken de mikrofon olarak tuvalet fırçasını ağzına götürdüğü görüldü.

Kimliği henüz belli olmayan o İzlandalı’nın ne amaçla orada olduğu ve akıl sağlığının yerinde olup olmadığı ortaya çıkan yeni görüntülerle merak konusu oldu.

10 Haziran 2019 İzlanda basınından `fırça skandalı` ve `rötar` açıklaması: `Konya`dan geldikleri için...` İzlanda Türkiye maçı öncesinde yaşanan skandallar İzlanda basınında da yer buldu. İzlanda basınında Türkiye`nin onaylanmamış bir havalimanından İzlanda`ya gitmesi, Milli Takım`ın saatlerce bekletilmesinin nedeni olarak gösterildi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 12:59 | 10 Haziran 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR