Emre Belözoğlu’na fırça tutan İzlandalı’nın yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında salı günü deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak. Mücadele öncesi dün öğle saatlerinde Konya’dan İzlanda’ya hareket eden futbolcular, uzun bir yolculuğun ardından Keflavik Havalimanı’na indi.

Ancak burada İzlandalı yetkililer, Türk kafileyi prosedürleri bahane göstererek havaalanında saatlerce bekletti. Bu sırada Emre Belözoğlu, muhabirlere açıklama yaparken bir İzlandalı, milli futbolcuya tuvalet fırçası uzattı.

Kaptan Emre Belözoğlu’na mikrofon yerine tuvalet fırçası tutan ve akıl sağlığından şüphe edilen İzlandalı, o hareketten dakikalar önce kendisini kayıt altına alırken de mikrofon olarak tuvalet fırçasını ağzına götürdüğü görüldü.

Kimliği henüz belli olmayan o İzlandalı’nın ne amaçla orada olduğu ve akıl sağlığının yerinde olup olmadığı ortaya çıkan yeni görüntülerle merak konusu oldu.

İzlanda basınından `fırça skandalı` ve `rötar` açıklaması: `Konya`dan geldikleri için...` İzlanda Türkiye maçı öncesinde yaşanan skandallar İzlanda basınında da yer buldu. İzlanda basınında Türkiye`nin onaylanmamış bir havalimanından İzlanda`ya gitmesi, Milli Takım`ın saatlerce bekletilmesinin nedeni olarak gösterildi. İlgili Haberi Oku