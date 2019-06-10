Devlet Bahçeli’den İzlanda’da yaşanan rezaletlerle ilgili sert açıklama!

A Milli Futbol Takımı’nın İzlanda’da yaşadığı skandallara tepkinin ardı arkası kesilmezken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de konuyla tepkili açıklamalar yaptı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Bahçeli, millilerin Fransa karşısında aldığı galibiyeti de kutlamayı unutmadı.

İşte Bahçeli’nin yaşanan olaylarla ilgili düşünceleri;

“A Milli Futbol Takımımız Konya'da muazzam bir başarı elde etmiş, milletimizi sevince boğmuştur. 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3. maçında dünya şampiyonu Fransa'yı 2-0 gibi çok net bir skorla yenmeyi başarmış, övünç madalyamız olmuştur. Teknik Direktör Sayın Şenol Güneş başta olmak üzere, teknik kadroyu, Federasyon Yönetimini, elbette Fransa'ya sahayı dar eden fazilet sahibi fedakâr futbolcularımızı yürekten tebrik ediyorum. Hepsiyle gurur duyuyorum, hepsini muhabbetle kucaklıyorum.”

`Fırçacı` Belçikalı çıktı! Olayları detaylarıyla anlattı! Belçikalı Corentin Siamang adlı bir şahıs Emre Belözoğlu`na fırça uzatan kişinin kendisi olduğunu iddia etti. Facebook sayfasında bir paylaşımda bulunan şahıs, bütün olayı detaylı bir şekilde anlattı. Siamang`ın Facebook sayfasındaki paylaşımlar Türk kullanıcılarının işgaline uğradı! İlgili Haberi Oku

“TEK KELİMEYLE SKANDAL ÖTESİDİR”

“A Milli Futbol Takımımız alın teriyle,emeğiyle,mücadelesiyle tarih yazmıştır. Ancak bunu hazmedemeyen, bundan rahatsız olanlar da ortaya çıkmaya başlamışlardır. İzlanda'da yaşanan rezaletler, sporun centilmenliğine, hoşgörü ruhuna aykırı kötü muameleler tek kelimeyle skandal ötesidir”

A Milli Futbol Takımımız alın teriyle,emeğiyle,mücadelesiyle tarih yazmıştır.Ancak bunu hazmedemeyen,bundan rahatsız olanlar da ortaya çıkmaya başlamışlardır. İzlanda'da yaşanan rezaletler,sporun centilmenliğine,hoşgörü ruhuna aykırı kötü muameleler tek kelimeyle skandal ötesidir — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) 10 Haziran 2019

“KABALIK VE KOMPLODUR”

“İzlanda'nın tahammülsüzlüğü ve saygısızlığı elbette not edilmiştir. A Milli Futbol Takımımızın bu ülkeye girişi esnasında uzun süre pasaport kontrol kuyruğunda bekletilmesi,eşyalarının teferruatlı aranması, futbolcularımıza yönelik saldırgan tavırlar tam bir kabalık ve komplodur. Hele hele mikrofon yerine fırça uzatan ahlaksızların futbolcularımızı taciz ve tahrik etmesi, sabırları zorlaması, iyi niyet kurallarını ihlal etmesi ayıptır, provakatörlüktür. İzlanda'yı kınıyorum, bu ülkeye verilen notayı da çok yerinde ve isabetli değerlendiriyorum.”

“KENDİNİ BİLMEZLER OLARAK ANILACAKLAR”

“İzlanda ne yaparsa yapsın yenilmekten, başını öne eğmekten, insanlığın ve uluslararası spor camiasının vicdanında mahkum olmaktan kurtulamayacaktır. Sporu husumete dönüştürenler kaybedecek ve haset içinde kıvranan, haya eksikliği yaşayan kendini bilmezler olarak anılacaklardır.”

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: `İzlanda maçı için başvuruda bulunacağız` Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, A Milli Futbol Takımı`nın İzlanda ile Türkiye´de yapacağı ikinci maçın Trabzon´da oynanması için talepte bulunacaklarını söyledi. İlgili Haberi Oku