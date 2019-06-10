Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TFF Başkanı Nihat Özdemir’i aradı: Türk halkı onların yanında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla aradığı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir’e konuyla ilgili devletimizin her türlü girişimi yaptığını ve gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nihat Özdemir’den “Şenol Güneş hocamız ve futbolcularımız morallerini yüksek tutsunlar. Türk halkı onların yanında” mesajını teknik heyet ve takıma iletmesini istedi.

Emre Belözoğlu`na fırça tutan İzlandalı`nın yeni görüntüleri ortaya çıktı! Konya`dan özel uçakla İzlanda`nın Keflavik Havalimanı`na giden Türkiye A Milli Futbol Takımı kafilesi, ülkeye girişleri sırasında yaklaşık 3 saat pasaport kontrolünde bekletildi. Konuyla ilgili basın mensuplarına açıklama yapan Emre Belözoğlu`na tuvalet fırçası uzatarak krizin büyümesine neden olan İzlandalı`nın o hareketten önce fırçayı kendi ağzına tuttuğu görüntüler ortaya çıktı. İlgili Haberi Oku

TFF Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takımımıza destekleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini sundu.

İzlanda basınında `fırça skandalı` ve Milliler`in bekletilmesinin yankıları: `Konya`dan geldikleri için...` İzlanda Türkiye maçı öncesinde yaşanan skandallar İzlanda basınında da yer buldu. İzlanda basınında Türkiye`nin onaylanmamış bir havalimanından İzlanda`ya gitmesi, Milli Takım`ın saatlerce bekletilmesinin nedeni olarak gösterildi. İlgili Haberi Oku