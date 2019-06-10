Cinsel taciz ve tecavüz suçları kanıtlanan eski federasyon başkanına ömür boyu men cezası!

Afganistan’da cinsel taciz suçlaması nedeniyle görevden alınan Afganistan Futbol Federasyonu Başkanı Keramuddin Karim için 3 kadın futbolcu şikayette bulunmuştu. Afganistan Kadın Milli Futbol Takımı'nda, Federasyon Başkanı Keramuddin Karim'i şikayet eden oyunculardan biri şiddete maruz kaldığını ve Karim'in kendisine tecavüz ettiğini söylemişti. Keramuddin Karim, hakkında FIFA tarafından yürütülen soruşturma sonucunda suçlu bulundu.

FIFA Etik Komitesi Yargı Dairesi, yaptığı soruşturmada Keramuddin Karim’in 2013 ile 2018 yılları arasında en az beş kadın futbolcuyu taciz ve tecavüz etmekten suçlu buldu. FIFA, Keramuddin Karim’e ömür boyu men ve para cezası verdi. FIFA tarafından yapılan yazılı açıklamada 57 yaşındaki Keramuddin Karim’in futbolla ilgili tüm faaliyetlerden ömür boyu men edildiği ve 1 milyon İsviçre frangı para cezasına çarptırıldığı duyuruldu.

Aralık ayında Afganistan Başsavcılığı tarafından görevi askıya alınan Keramuddin Karim hakkında şikayette bulunan sporcuların ifadeleri adeta kan dondurdu.

Neymar`ın kendisine tecavüz ettiğini iddia eden Najila Trindade Mendes de Souza ilk kez konuştu Brezilyalı yıldız Neymar hakkında tecavüz suçlamasıyla suç duyurusunda bulunan Najila Trindade Mendes de Souza, sessizliğini bozdu. Neymar ile aralarında yaşandığını iddia ettiği olayı anlattı. İlgili Haberi Oku

“İSTEDİĞİN KADAR ÇIĞLIK AT KİMSE SENİ DUYAMAZ”

Soruşturmada ifadesine başvurulan kadın futbolcunun anlattıkları tüyler ürpertti.

İşte ortalığı ayağa kaldıran ifadeler:

”Diğer odaya geçelim dedi. İçeri girdikten sonra kapıyı kilitledi. Yatağa oturmamı söyledi. Sonra bana ‘Bugün kıyafetlerinin altında ne olduğunu göreceğim' dedi. Ben gitmek istediğimi söyleyince ‘İstediğin kadar çığlık at, kimse seni duyamaz' dedi. Sonra beni yatağa itti. Direndim ve yüzüme vurdu. Kapıya gitmeye çalıştım ama açılmadı. Burnum ve dudaklarım kanıyordu. Beni dövmeye başladı. Uyandığımda çıplaktım. Her yerde kan vardı. Vücudumdan kan geliyordu. Silahı aldı ve kafama dayadı. ‘Seni öldürürüm. Ailene de aynı şeyi yaparım. Hayatta kalmalarını istiyorsan sessiz kal' dedi. Bizimle seks yapmayı istedi. Bunu kabul etmeyince milli takımdan kovulduk.”

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