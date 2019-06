Büyük skandal! Emre Belözoğlu’na tuvalet fırçası uzattılar…

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında salı günü deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak.

Bu zorlu mücadele öncesi dün öğle saatlerinde Konya’dan İzlanda’ya hareket eden milliler, uzun bir yolculuğun ardından Keflavik Havalimanı’na indi. Ancak burada İzlandalı yetkililer, Milli Takım kafilesini prosedürleri de bahane göstererek havaalanında saatlerce bekletti.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, bu esnada büyük bir saygısızlıkla karşılaştı. Açıklamasında İzlanda’da yaşananlara tepki gösteren Emre Belözoğlu “İndiğimizden itibaren içeride gereksiz bir arama yapıldı. Gerildik. Bizim ülkemizin misafirperverliğine kurban olsunlar. Millilerimiz, Reykjavik Havalimanı’nda İzlanda polisi tarafından didik didik arandı” ifadelerini kullandı. Emre Belözoğlu, muhabirlere açıklama yaparken bir İzlandalı, milli futbolcuya tuvalet fırçası uzattı.

Bakan Çavuşoğlu: “Gereği yapılacak!”

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan, İzlanda’da A Milli Takıma yönetik yapılan saygısızlığa ilişkin açıklama geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Milli Takımımızın İzlanda havaalanında maruz kaldığı muamele diplomatik teamüller bakımından da insani bakımdan da kabul edilemez. Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Milli Futbol Takımı’nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda İzlanda ile yapacağı maç için bu ülkeye gelişinde havaalanında maruz kaldığı muameleye tepki gösterdi.

Kalın, Twitter’dan yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: “Milli takımımıza İzlanda'da yapılan saygısızlık kabul edilemez ve gereği yapılacaktır. Girişim başlatılmıştır. Devletimiz ve milletimiz milli takımın yanındadır. En güzel cevabı milli takımımız sahada verecektir.”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da olaya Twitter adresi üzerinden tepki gösterdi. Altun, olayda sorumluluğu olanları kınadığını açıkladı. Durumu izlemeye devam edeceklerini söyledi.

The treatment of the Turkish National Football Team at Iceland's Keflavik Airport was not in line with diplomatic courtesy or sportsmanlike conduct.

I condemn the authorities and officials who were responsible for what happened.

We will continue to monitor the situation.

