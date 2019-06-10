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Milli Takımlar

Büyük skandal! Emre Belözoğlu’na tuvalet fırçası uzattılar…

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda girişinde yaşadığı sıkıntı hakkında konuşan Emre Belözoğlu'na, tuvalet fırçası uzattılar. Yaşanan bu olayların ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konu ile ilgili 'Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın' paylaşımında bulundu.

10 Haziran 2019 07:02

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında salı günü deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak.

Bu zorlu mücadele öncesi dün öğle saatlerinde Konya’dan İzlanda’ya hareket eden milliler, uzun bir yolculuğun ardından Keflavik Havalimanı’na indi. Ancak burada İzlandalı yetkililer, Milli Takım kafilesini prosedürleri de bahane göstererek havaalanında saatlerce bekletti.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, bu esnada büyük bir saygısızlıkla karşılaştı. Açıklamasında İzlanda’da yaşananlara tepki gösteren Emre Belözoğlu “İndiğimizden itibaren içeride gereksiz bir arama yapıldı. Gerildik. Bizim ülkemizin misafirperverliğine kurban olsunlar. Millilerimiz, Reykjavik Havalimanı’nda İzlanda polisi tarafından didik didik arandı” ifadelerini kullandı. Emre Belözoğlu, muhabirlere açıklama yaparken bir İzlandalı, milli futbolcuya tuvalet fırçası uzattı.

Bakan Çavuşoğlu: “Gereği yapılacak!”

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan, İzlanda’da A Milli Takıma yönetik yapılan saygısızlığa ilişkin açıklama geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Milli Takımımızın İzlanda havaalanında maruz kaldığı muamele diplomatik teamüller bakımından da insani bakımdan da kabul edilemez. Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın.” ifadelerini kullandı.

 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Milli Futbol Takımı’nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda İzlanda ile yapacağı maç için bu ülkeye gelişinde havaalanında maruz kaldığı muameleye tepki gösterdi.

Kalın, Twitter’dan yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: “Milli takımımıza İzlanda'da yapılan saygısızlık kabul edilemez ve gereği yapılacaktır. Girişim başlatılmıştır. Devletimiz ve milletimiz milli takımın yanındadır. En güzel cevabı milli takımımız sahada verecektir.”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da olaya Twitter adresi üzerinden tepki gösterdi. Altun, olayda sorumluluğu olanları kınadığını açıkladı. Durumu izlemeye devam edeceklerini söyledi.

10 Haziran 2019 Burak Yılmaz İzlanda`daki skandalı gözler önüne serdi Euro 2020 Elemeleri`nde İzlanda ile oynayacağı maç için ülkeye giden Türkiye A Millli Futbol Takımı`nın, 3 saattir havalimanında beklediği ortaya çıktı. Skandalı, Burak Yılmaz`ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım ortaya çıkardı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 11:22 | 10 Haziran 2019
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