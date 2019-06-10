Aron Gunnarsson’dan eziyet ile ilgili açıklama: Biz de Konya’ya gittiğimizde benzer sıkıntı yaşamıştık

Euro 2020 Elemeleri H Grubu 4. maçında deplasmanda İzlanda ile oynayacağı maç öncesi Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın ülkeye girişinde yaşanan sıkıntılar hakkında İzlandalı futbolcu Aron Gunnarsson yorumda bulundu. Aron Gunnarsson, TRT Spor’a yaptığı açıklamada “Biz de geçmişte Konya’ya gitmiştik ve burada Türk Milli Takımı’nın yaşadığı gibi benzer sorunlar yaşadık. Neler hissettiklerini anlayabiliyorum” dedi.

Aron Gunnarsson, bu durumun yorucu olduğunu belirterek “Türk Milli Takımı’nın havaalanında beklemesi yorucu bir şey bu ama kural kuraldır. Biz de Konya’ya geldiğimizde yetkilendirilmemiş bir havaalanıydı. Tabii bu durum iyi bir şey değil. Bence Türk oyuncular da maça iyi hazırlanacaktır” dedi.

Türkiye ile oynanacak maç hakkında da konuşan Aron Gunnarsson “Türkiye ile daha öne de oynadık şimdi çok oyuncu değişti, hoca değişti. Şimdi daha zor olacak. Fransa’yı yenip güven kazandılar. Zor olacak ama biz de kendimize güveniyoruz, kazanacağımıza eminim” ifadelerini kullandı.

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