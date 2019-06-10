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Altay’ın aklı Kenan’da kaldı
TFF 1.Lig

Altay’ın aklı Kenan’da kaldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, devre arasında talip olduğu Gazişehir Gaziantep'in kanat oyuncusu Kenan Özer'i renklerine bağlamak için çalışmalara başladı.

10 Haziran 2019 13:53

Spor Toto 1. Lig’de yeni sezonda şampiyonluk yarışı vermeyi hedefleyen Altay, geçen sezon devre arasında talip olduğu Gazişehir Gaziantepli sağ kanat oyuncusu Kenan Özer’i yeniden gündemine aldı. Siyah-beyazlıların ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Kenan, Ankaragücü’nden ayrılarak Gaziantep ekibiyle anlaşmıştı.

Gazişehir Gaziantep’le Play-Off’tan Süper Lig’e yükselme sevinci yaşayan tecrübeli futbolcunun kulübünden ayrılması halinde İzmir ekibi transfer için devreye girmeyi planlıyor. Teknik direktör Sait Karafırtınalar’ın 32 yaşındaki futbolcuyu takımında görmek istediği ifade edildi. (DHA) 08 Haziran 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri`nde gecenin sonuçları! Cüneyt Çakır Danimarka İrlanda maçında düdük çaldı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri`nde üçüncü haftanın ilk gününde 5 grupta 12 karşılaşma yapıldı. Cüneyt Çakır, Danimarka ile İrlanda Cumhuriyeti arasında oynanan karşılaşmayı yönetti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 13:53 | 10 Haziran 2019
altay Kenan Özer Spor Toto 1. Lig
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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