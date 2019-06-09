Uluslar Ligi nedir? UEFA Avrupa Uluslar Ligi hakkında merak edilenler…

UEFA Uluslar Ligi, bu yıl ilk kez düzenlen hazırlık maçları yerine daha heyecanlı karşılaşmalar oynamak için uygulanan bir organizasyon olarak göze çarpıyor. EURO 2020’ye kolay gidiş bileti sağlayan hakkında merak ettiğiniz tüm soruların yanıtı haberimizin içerisinde. İşte, Uluslar Ligi’nde ilk iki maçın fikstürü ve turnuva hakkında merak edilenler…

UEFA ULUSLAR LİGİ NEDİR?

Merak edilen soruların başında gelen UEFA Uluslar Ligi nedir sorusu geliyor. İşte cevabı; Milli takımların oynadığı özel maç sayısını azaltmak ve maçları daha heyecanlı hale getirmek için yaratılan UEFA Uluslar Ligi’nde ülkelere kendilerine denk rakipleriyle daha fazla resmi maç yapma olanağı sağlanıyor. Ayrıca katılan ülkere 2020 Avrupa Şampiyonası finallerine katılmak için alternatif sunan turnuvada Türkiye B Ligi’nde mücadele edecek.

A, B, C, D olmak üzere 4 ayrı kümede 55 ülkenin yer alacağı UEFA Uluslar Ligi’nde 16 grup olacak. Ülkelerin kat sayılarına göre sıralandığı kümelerde A ve B kümesinin 4 grubunda 3’er takım yarışacak. Küme C içerisinde yer alan takımlarda bir grupta üç ülke, diğer üç grupta dörder ülke mücadele edecek. D yani en düşük katsayılara sahip olan ülkelerin kümesinde ise dört grupta dört ülke yer alacak. EURO 2020’ye erkenden katılma bileti sağlayan turnuvanın A,B,C gruplarında sonuncu olan takımlar ligden düşecek.

ULUSLAR LİGİ’NDE EURO 2020’YE NASIL GİDİLİR?

UEFA Uluslar Ligi aynı zamanda, Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılım hakkı sağlaması açısından da önem taşıyor.

Avrupa Şampiyonası elemeleri yine 10 grupta oynanmaya devam edecek ve yine gruplarda ilk iki sırayı alan ülkeler finallere katılmaya hak kazanacak. Ancak 24 ülkenin mücadele edeceği Avrupa Şampiyonası finallerine kalacak son dört takım, Uluslar Ligi’nin dört kümesinden çıkacak.

Kümelerinde Avrupa Şampiyonası finallerine kalamamış ülkeler, kendi aralarında play-off maçları yapacak ve son 4 takım Avrupa Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanacak.

EURO 2020 KAZANANI NE ELDE EDECEK?

UEFA Uluslar Ligi’i şampiyon olarak tamamlayan takım, Euro 2020 Elemeleri devam ettiği için turnuva finallerine doğrudan katılım hakkı elde etmiyor.

UEFA Uluslar Ligi şampiyonu olan takıma 71 santimetre uzunluğunda gümüş bir kupa ve para ödülü verilecek. Para ödülleri finalist takımlar arasında şöyle dağıtılacak:

Şampiyon: 10.500.000 € İkinci: 9.000.000 € Üçüncü: 8.000.000 € Dördüncü: 7.000.000 €