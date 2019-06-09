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PUAN DURUMU | Türkiye, Fransayı devirdi liderlik koltuğuna oturdu!
Milli Takımlar

PUAN DURUMU | Türkiye, Fransayı devirdi liderlik koltuğuna oturdu!

Türkiye EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri üçüncü maçında Fransa'yı 2-0 yendi. Grupta çıktığı üç maçını da kazanmayı başaran Türkiye liderlik koltuğuna oturdu. İşte Türkiye'nin de içerisinde yer aldığı H Grubu puan durumu ve gelecek maçlar...

9 Haziran 2019 09:38

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu içerisinde yer alan Türkiye Fransa karşısında çıktığı maçı 2-0 kazanarak 3'te 3 yaptı ve liderlik koltuğunu devraldı. Fransa'yı 2-0 yendiğimiz maçta gollerimiz Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder'den geldi. Grupbun diğer maçlarında ise İzlanda Arnavutluk'u 1-0 ile geçerken, Moldova da Andorra'yı 1-0 yendi. İşte EURO 2020 grup elemesinde oluşan güncel puan durumu…

EURO 2020 ELEMELERİ H GRUBU PUAN DURUMU

TÜRKİYE EURO 2020 ELEMELERİ MAÇ FİKSTÜRÜ

  • 11 Haziran 2019 İzlanda – Türkiye
  • 7 Eylül 2019 Türkiye – Andorra
  • 10 Eylül 2019 Moldova – Türkiye
  • 11 Ekim 2019 Türkiye – Arnavutluk
  • 14 Ekim 2019 Fransa – Türkiye
  • 14 Kasım 2019 Türkiye – İzlanda
  • 17 Kasım 2019 Andorra – Türkiye
Son güncelleme 15:07 | 9 Haziran 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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