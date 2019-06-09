PUAN DURUMU | Türkiye, Fransayı devirdi liderlik koltuğuna oturdu!

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu içerisinde yer alan Türkiye Fransa karşısında çıktığı maçı 2-0 kazanarak 3'te 3 yaptı ve liderlik koltuğunu devraldı. Fransa'yı 2-0 yendiğimiz maçta gollerimiz Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder'den geldi. Grupbun diğer maçlarında ise İzlanda Arnavutluk'u 1-0 ile geçerken, Moldova da Andorra'yı 1-0 yendi. İşte EURO 2020 grup elemesinde oluşan güncel puan durumu…

EURO 2020 ELEMELERİ H GRUBU PUAN DURUMU

TÜRKİYE EURO 2020 ELEMELERİ MAÇ FİKSTÜRÜ