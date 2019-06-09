SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İsmail Küçükkaya: Ortak yayın öncesi iki adayla da görüştüm
TFF’den Konya’ya teşekkür
Milli Takımlar

TFF’den Konya’ya teşekkür

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fransa ile oynanan ve 2-0 kazanılan 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri grup maçında milli takımı destekleyen Konyalı futbolseverlere teşekkür etti.

9 Haziran 2019 10:32

TFF’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, “A Milli Takım’ımızın 2018 FIFA Dünya Kupası’nı kazanan Fransa ile oynadığı EURO 2020 elemeleri maçında Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nı dolduran futbolseverler, dünyaya örnek destekleri ile tarihi galibiyetimizde büyük rol üstlendi. Tribünleri kırmızı-beyaz renklerle dolduran, canla başla mücadele eden takımımızın arkasında itici bir güç olan futbolseverler, tüm dünyaya milli birliktelik ve milli ruhumuza örnek bir gece izletti.” denildi.

Milli takım taraftarlığının değerinin öne çıkarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Ay-yıldızlıları maç boyunca hiç durmaksızın tüm kalbiyle destekleyen futbolseverlerimiz, görsel şovları ile müsabakaya renk katarken, coşkularıyla da milli takım taraftarlığının ne kadar değerli olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi. Bir milli maça daha mükemmel şekilde ev sahipliği yapan tüm Konya halkına şükranlarımızı sunar, başta Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü olmak üzere, tüm resmi kuruluşlar ile Atiker Konyaspor Kulübü ve taraftar derneklerine hem destekleri hem de misafirperverlikleri için teşekkür ederiz.”

09 Haziran 2019 Burak Yılmaz `Sahaya çıkıp isyan etmemiz gerekiyordu` 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3. hafta maçında Fransa`yı 2-0 yenen A Milli Futbol Takımı`nın kaptanı Burak Yılmaz, ay-yıldızlı ekipte çok değerli ve dünyanın iyi takımlarında oynayan oyuncular bulunduğunu belirterek Bugün onlar için bir meydan okuma olacaktı. Zor bir dönemde ülkemize çok güzel bir sevinç yaşattığımızı düşünüyorum. dedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 10:32 | 9 Haziran 2019
fransa Konya tff türkiye
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR