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Milli Takımlar

SON DAKİKA Burak Yılmaz İzlanda’daki skandalı gözler önüne serdi

Euro 2020 Elemeleri'nde İzlanda ile oynayacağı maç için ülkeye giden Türkiye A Millli Futbol Takımı'nın, 3 saattir havalimanında beklediği ortaya çıktı. Skandalı, Burak Yılmaz'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım ortaya çıkardı.

9 Haziran 2019 23:55

Türkiye A Milli Takım, Euro 2020 Elemeleri H Grubu 4. maçında 11 Haziran Salı günü oynayacağı İzlanda maçı için ülkeye uçtu. Yaklaşık 6.5 saatlik yolculuğun ardından İzlanda’ya ulaşan Türkiye A Milli Futbol Takımı, burada akıl almaz bir olayla karşılaştı. Burak Yılmaz’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrası ortaya çıkan skandala göre İzlandalı yetkililer, Milliler’i 3 saattir havalimanında beklettiği ortaya çıktı.

Burak Yılmaz, yaptığı canlı yayın paylaşımında olayı “6.5 saat yolculuk yaptık. Tam 3 saattir de bekliyoruz. Bizi İzlanda’ya almıyorlar. Böyle bekliyoruz 3 saattir ve bizi almıyorlar” ifadeleri ile duyurdu.

Son güncelleme 00:55 | 10 Haziran 2019
burak yılmaz izlanda türkiye
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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