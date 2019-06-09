SON DAKİKA Burak Yılmaz İzlanda’daki skandalı gözler önüne serdi

Türkiye A Milli Takım, Euro 2020 Elemeleri H Grubu 4. maçında 11 Haziran Salı günü oynayacağı İzlanda maçı için ülkeye uçtu. Yaklaşık 6.5 saatlik yolculuğun ardından İzlanda’ya ulaşan Türkiye A Milli Futbol Takımı, burada akıl almaz bir olayla karşılaştı. Burak Yılmaz’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrası ortaya çıkan skandala göre İzlandalı yetkililer, Milliler’i 3 saattir havalimanında beklettiği ortaya çıktı.

Burak Yılmaz, yaptığı canlı yayın paylaşımında olayı “6.5 saat yolculuk yaptık. Tam 3 saattir de bekliyoruz. Bizi İzlanda’ya almıyorlar. Böyle bekliyoruz 3 saattir ve bizi almıyorlar” ifadeleri ile duyurdu.