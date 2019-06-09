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Sergen Yalçın Evkur Yeni Malatyaspor’da
Transfer Haberleri

Sergen Yalçın Evkur Yeni Malatyaspor’da

Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'da yeni teknik direktör Sergen Yalçın oldu.

9 Haziran 2019 11:07

Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor’da yeni teknik direktör belli oldu

TRT SPOR’un haberine göre, Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Sergen Yalçın ile iki yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı

46 yaşındaki Sergen Yalçın son olarak Alanyaspor’u çalıştırmıştı.

Gevrek, kulübün genel kurulunda yaptığı konuşmada, sezona bu sene erken başlayacaklarını, hem Avrupa kupalarında hem de ligde mücadele edeceklerini söyledi.

Bu süreçte en büyük güçlerinin taraftar olacağını anlatan Gevrek, “Teknik direktör konusu da çok önemli. Prensipte anlaştığımız Sergen Yalçın hocamızla kulübü daha iyi yerlere taşıyacağız. Prensipte anlaştık, önümüzdeki günlerde de resmi imzayı atacağız. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme 12:46 | 9 Haziran 2019
Evkur Yeni Malatyaspor sergen yalçın
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1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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