Sergen Yalçın Evkur Yeni Malatyaspor’da

Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor’da yeni teknik direktör belli oldu

TRT SPOR’un haberine göre, Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Sergen Yalçın ile iki yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı

46 yaşındaki Sergen Yalçın son olarak Alanyaspor’u çalıştırmıştı.

Gevrek, kulübün genel kurulunda yaptığı konuşmada, sezona bu sene erken başlayacaklarını, hem Avrupa kupalarında hem de ligde mücadele edeceklerini söyledi.

Bu süreçte en büyük güçlerinin taraftar olacağını anlatan Gevrek, “Teknik direktör konusu da çok önemli. Prensipte anlaştığımız Sergen Yalçın hocamızla kulübü daha iyi yerlere taşıyacağız. Prensipte anlaştık, önümüzdeki günlerde de resmi imzayı atacağız. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

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