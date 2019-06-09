Rıdvan Dilmen: Lucescu gerçeğinin lütfen altını çizelim

Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu’nun 3. maçında son Dünya Kupası şampiyonu Fransa’yı konuk eden Türkiye, rakibini 2-0 mağlup ederek grupta liderliğe yükseldi. Karşılaşmayı değerlendiren yorumcu Rıdvan Dilmen, Lucescu gerçeğinin altını çizmeleri gerektiğini söyledi. NTV’de yayınlanan ’90+’ programına telefonla katılan Rıdvan Dilmen “2014’e kadar gözüm arkada değil” değerlendirmesinde bulundu.

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“Lucescu gerçeğinin lütfen altını çizelim” diyen Rıdvan Dilmen, şu yorumu yaptı:

“Onun döneminde eleştirdik ama sevilen bir milli takım gelmişti. Şenol Güneş ile, hem sevilen, hem de beğenilen bir milli takıma döndü. Bu çocuklardan bir şey olur. Mehmet Zeki; Fransa’da Neymar’a karşı oynuyor, Merih Demiral Ronaldo’ya karşı oynuyor. Bundesliga’da oynayanlar, çok önemli oyunculara karşı oynuyorlar. Avrupa Şampiyonası’na gideceğimizi düşünüyorum ama en çok mutlu eden konu, 2024’e kadar gözüm arkada değil. Burak Yılmaz, 3 gol atmış kadar iyi oynadı. Bugün inanılmazdı. Hem Varane’ı, hem de Umtiti’yi yerle bir etti.”