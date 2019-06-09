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Rıdvan Dilmen: Lucescu gerçeğinin lütfen altını çizelim
Milli Takımlar

Rıdvan Dilmen: Lucescu gerçeğinin lütfen altını çizelim

Yorumcu Rıdvan Dilmen, Türkiye-Fransa maçının ardından yaptığı yorumda Lucescu döneminde sevilen bir milli takım geldiğini, bu takımın Şenol Güneş ile hem sevilen hem de beğenilen bir takım olduğunu söyledi.

9 Haziran 2019 00:11

Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu’nun 3. maçında son Dünya Kupası şampiyonu Fransa’yı konuk eden Türkiye, rakibini 2-0 mağlup ederek grupta liderliğe yükseldi. Karşılaşmayı değerlendiren yorumcu Rıdvan Dilmen, Lucescu gerçeğinin altını çizmeleri gerektiğini söyledi. NTV’de yayınlanan ’90+’ programına telefonla katılan Rıdvan Dilmen “2014’e kadar gözüm arkada değil” değerlendirmesinde bulundu.

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“Lucescu gerçeğinin lütfen altını çizelim” diyen Rıdvan Dilmen, şu yorumu yaptı:

“Onun döneminde eleştirdik ama sevilen bir milli takım gelmişti. Şenol Güneş ile, hem sevilen, hem de beğenilen bir milli takıma döndü. Bu çocuklardan bir şey olur. Mehmet Zeki; Fransa’da Neymar’a karşı oynuyor, Merih Demiral Ronaldo’ya karşı oynuyor. Bundesliga’da oynayanlar, çok önemli oyunculara karşı oynuyorlar. Avrupa Şampiyonası’na gideceğimizi düşünüyorum ama en çok mutlu eden konu, 2024’e kadar gözüm arkada değil. Burak Yılmaz, 3 gol atmış kadar iyi oynadı. Bugün inanılmazdı. Hem Varane’ı, hem de Umtiti’yi yerle bir etti.”

Son güncelleme 00:11 | 9 Haziran 2019
fransa lucescu rıdvan dilmen şenol güneş türkiye
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1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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