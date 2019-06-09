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Portekiz Hollanda maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi finali ne zaman?
Milli Takımlar

Portekiz Hollanda maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi finali ne zaman?

UEFA Uluslar Ligi'nde birbirinden güçlü rakipleri geride bırakmayı başaran Portekiz Hollanda finalde karşı karşıya geliyor. Şifresiz yayınlanacak zorlu final maçı için futbol severler sabırsızlıkla beklerken Portekiz Hollanda maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi finali ne zaman merak ediliyor.

9 Haziran 2019 20:39

UEFA Uluslar Ligi'nde İsviçre ve İngiltere gibi iki büyük rakibini geride bırakan iki güçlü ekip Portekiz Hollanda finale kaldı. Yeni turnuvanın ilk şampiyonu olmak isteyen iki ekibin mücadelesinde seyir zevkinin üst düzey olması bekliyor. Peki, Portekiz Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PORTEKİZ HOLLANDA HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Avrupa futbolunun en güçlü ekiplerinden Portekiz ile Hollanda arasında oynanacak maç sonrası, Uluslar Ligi kupası ilk sahibini bulacak. Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki yeni turnuvasının ilk şampiyonu, bu akşam TSİ 21.45’te yapılacak müsabakayla belli olacak.

Portekiz’in Porto kentindeki Dragao Stadı’nda oynanacak finali, İspanyol hakem Alberto Undiano yönetecek. Karşılaşma TRT1’den canlı yayınlanacak.

PORTEKİZ HOLLANDA İLK 11

Portekiz: Rui Patrício; Semedo, Fonte, Dias, Guerreiro; Danilo, Carvalho, Bruno Fernandes; Silva, Cristiano Ronaldo, Guedes

Hollanda: Cillessen; Dumfries, van Dijk, de Ligt, Blind; Wijnaldum, de Jong, de Roon; Bergwijn, Depay, Babel

Son güncelleme 20:39 | 9 Haziran 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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