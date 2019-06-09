Portekiz Hollanda maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi finali ne zaman?

UEFA Uluslar Ligi'nde İsviçre ve İngiltere gibi iki büyük rakibini geride bırakan iki güçlü ekip Portekiz Hollanda finale kaldı. Yeni turnuvanın ilk şampiyonu olmak isteyen iki ekibin mücadelesinde seyir zevkinin üst düzey olması bekliyor. Peki, Portekiz Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PORTEKİZ HOLLANDA HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Avrupa futbolunun en güçlü ekiplerinden Portekiz ile Hollanda arasında oynanacak maç sonrası, Uluslar Ligi kupası ilk sahibini bulacak. Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki yeni turnuvasının ilk şampiyonu, bu akşam TSİ 21.45’te yapılacak müsabakayla belli olacak.

Portekiz’in Porto kentindeki Dragao Stadı’nda oynanacak finali, İspanyol hakem Alberto Undiano yönetecek. Karşılaşma TRT1’den canlı yayınlanacak.

PORTEKİZ HOLLANDA İLK 11

Portekiz: Rui Patrício; Semedo, Fonte, Dias, Guerreiro; Danilo, Carvalho, Bruno Fernandes; Silva, Cristiano Ronaldo, Guedes

Hollanda: Cillessen; Dumfries, van Dijk, de Ligt, Blind; Wijnaldum, de Jong, de Roon; Bergwijn, Depay, Babel