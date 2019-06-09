Portekiz Hollanda canlı izle! CANLI YAYIN: Uluslar Ligi’nde ilk şampiyon belli oluyor

UEFA Uluslar Ligi’nde heyecan Portekiz Hollanda final maçı ile son buluyor. Cristiano Ronaldo’lu Portekiz ile Virgil van Dijk’li Hollanda ile UEFA Uluslar Ligi finalinde karşı karşıya gelecek. Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadı'nda oynanacak finali, İspanyol hakem Alberto Undiano yönetecek. İşte Portekiz Hollanda canlı izle bağlantısı…

PORTEKİZ HOLLANDA CANLI İZLE

PORTEKİZ HOLLANDA HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Avrupa futbolunun en güçlü ekiplerinden Portekiz ile Hollanda arasında oynanacak maç sonrası, Uluslar Ligi kupası ilk sahibini bulacak. Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki yeni turnuvasının ilk şampiyonu, bu akşam TSİ 21.45’te yapılacak müsabakayla belli olacak.

Portekiz’in Porto kentindeki Dragao Stadı’nda oynanacak finali, İspanyol hakem Alberto Undiano yönetecek. Karşılaşma TRT1’den canlı yayınlanacak.

PORTEKİZ HOLLANDA İLK 11

Portekiz: Rui Patrício; Semedo, Fonte, Dias, Guerreiro; Danilo, Carvalho, Bruno Fernandes; Silva, Cristiano Ronaldo, Guedes

Hollanda: Cillessen; Dumfries, van Dijk, de Ligt, Blind; Wijnaldum, de Jong, de Roon; Bergwijn, Depay, Babel