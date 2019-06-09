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Portekiz Hollanda canlı izle! CANLI YAYIN: Uluslar Ligi’nde ilk şampiyon belli oluyor
Milli Takımlar

Portekiz Hollanda canlı izle! CANLI YAYIN: Uluslar Ligi’nde ilk şampiyon belli oluyor

Portekiz Hollanda UEFA'nın ilk kez düzenlediği Uluslar Ligi'nde şampiyon olmak için karşı karşıya geliyor. Kazanan takımın para ödülü ve kupayı müzesine götüreceği maç için futbol severler heyecanla bekliyor. Portekiz Hollanda canlı izle ve TRT 1 canlı yayın bağlantısı haberimizin içerisinde yer alıyor.

9 Haziran 2019 20:49

UEFA Uluslar Ligi’nde heyecan Portekiz Hollanda final maçı ile son buluyor. Cristiano Ronaldo’lu Portekiz ile Virgil van Dijk’li Hollanda ile UEFA Uluslar Ligi finalinde karşı karşıya gelecek. Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadı'nda oynanacak finali, İspanyol hakem Alberto Undiano yönetecek. İşte Portekiz Hollanda canlı izle bağlantısı…

PORTEKİZ HOLLANDA CANLI İZLE

PORTEKİZ HOLLANDA HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Avrupa futbolunun en güçlü ekiplerinden Portekiz ile Hollanda arasında oynanacak maç sonrası, Uluslar Ligi kupası ilk sahibini bulacak. Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki yeni turnuvasının ilk şampiyonu, bu akşam TSİ 21.45’te yapılacak müsabakayla belli olacak.

Portekiz’in Porto kentindeki Dragao Stadı’nda oynanacak finali, İspanyol hakem Alberto Undiano yönetecek. Karşılaşma TRT1’den canlı yayınlanacak.

PORTEKİZ HOLLANDA İLK 11

Portekiz: Rui Patrício; Semedo, Fonte, Dias, Guerreiro; Danilo, Carvalho, Bruno Fernandes; Silva, Cristiano Ronaldo, Guedes

Hollanda: Cillessen; Dumfries, van Dijk, de Ligt, Blind; Wijnaldum, de Jong, de Roon; Bergwijn, Depay, Babel

Son güncelleme 20:49 | 9 Haziran 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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