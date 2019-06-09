SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Darbeyle devrilen eski Mısır Cumhurbaşkanı Mursi mahkemede hayatını kaybetti
Nefes kesen seri başlıyor! Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Basketbol Süper Ligi

Nefes kesen seri başlıyor! Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki mücadele başlıyor. Oynanacak seri maçları ardından Türkiye Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ile belli olacak. Peki Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman? Final Four saat kaçta, hangi kanalda?

9 Haziran 2019 14:49

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde şampiyonun belirleneceği Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki play-off final serisinin ilk müsabakası bugün oynanacak. Yükselen performansı ile yeniden eski günlerine dönüş sinyali veren Anadolu Efes seyircisinin desteği ile şampiyonluğun favorisi Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçmek istiyor. Peki, Anadolu Efes Fenerbahçe Beko saat kaçta, hangi kanalda?

EFES FENERBAHÇE HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

9 Haziran Pazar günü saat 17.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele Trt Spor ve Tivibu Spor 2 ortak yayınıyla ekranlara gelecek.

EUROLEAGUE’DE ÜÇ KEZ KARŞILAŞTILAR

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, bu sezon 8. kez karşı karşıya gelecek. EuroLeague’de 3 kez kozlarını paylaşan iki takım, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ise birer kez mücadele etti. Bu karşılaşmaların 4'ünde Anadolu Efes sahadan galip ayrıldı. Üç karşılaşmayı ise Fenerbahçe Beko kazandı.

Son güncelleme 14:49 | 9 Haziran 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR