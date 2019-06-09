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Milli Takım gol yemeyen 3 takımdan bir tanesi
Milli Takımlar

Milli Takım gol yemeyen 3 takımdan bir tanesi

A Milli Futbol Takımı, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde geride kalan 3 haftada gol yemeyen 3 ekipten biri olarak bulunuyor. Milliler dışında Polonya ve İtalya da kalesini gole kapattı.

9 Haziran 2019 13:01

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu üçüncü maçında Türkiye, Fransa'yı 2-0 mağlup etti ve grupta 3’te 3 yaparak liderliğe yükselmeyi başardı. Teknik Direktör Şenol Güneş ile birlikte yeni bir hava yakalayan milliler, oynadığı oyunla da herkesin takdirini kazanmış durumda bulunuyor. Ay-yıldızlılar, elemelerde geride kalan 3 müsabakada da kalesini gole kapattı. Milliler bu süreçte Arnavutluk’u deplasmanda 2-0, içeride de Moldova’yı 4-0 ve Fransa’yı da 2-0 geçti. Milli 8 gol atıp, hiç gol yemezken, bu performansı ile de elemelerde gol yemeyen 3 takım arasında yer alıyor.

Elemelerde şu anda kadar G Grubu’nda yer alan Polonya ve J Grubu’nda bulunan İtalya kalesini gole kapattı.

3 MAÇTA KALECİ VE SAVUNMACILAR DEĞİŞMEDİ

A Milli Futbol Takımı’nın kazandığı ve gol yemediği 3 müsabakada Teknik Direktör Şenol Güneş kalede Mert Günok’a yer verirken, defansta ise Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral ve Hasan Ali Kaldırım’ı oynattı. Sadece Arnavutluk maçında Gökhan Gönül 11’de başlayıp, 46. dakikada yerini Zeki’ye bırakmıştı.

Son güncelleme 13:01 | 9 Haziran 2019
2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri a milli futbol takımı EURO 2020 Elemeleri italya Polonya türkiye
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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