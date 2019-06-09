Türkiye Fransa’yı 2-0’lık skorla devirdi! İşte tarihi maçın özeti

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri üçüncü maçında Fransa’yı 2-0 yenen Türkiye 3’te 3 yaparak liderlik koltuğuna oturdu. Milli takıma üç puanı getiren goller ise Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder’den geldi. İşte Türkiye Fransa özeti…

TÜRKİYE FRANSA ÖZET İZLE

A MİLLİ TAKIM KADROSU

Kaleciler

Fehmi Mert Günok (Medipol Başakşehir)

Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)

Sinan Bolat (Royal Antwerp)

Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans

Mehmet Zeki Çelik (LOSC Lille)

Nazım Sangare (Antalyaspor)

Çağlar Söyüncü (Leicester City)

Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf)

Merih Demiral (US Sassuolo)

Cengiz Umut Meraş (Bursaspor)

Emre Taşdemir (Galatasaray)

Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Orta Saha

Abdülkadir Ömür (Trabzonspor)

Cengiz Ünder (Roma)

Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Dorukhan Toköz (Beşiktaş)

Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor)

Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir)

İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir)

Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir)

Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş)

Okay Yokuşlu (Celta de Vigo)

Ozan Tufan (Aytemiz Alanyaspor)

Yunus Mallı (Wolfsburg)

Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)

Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor)

Forvet

Burak Yılmaz (Beşiktaş)

Cenk Tosun (Everton)

Enes Ünal (Real Valladolid)

Güven Yalçın (Beşiktaş)

Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

TÜRKİYE EURO 2020 ELEMELERİ MAÇ PROGRAMI

11 Haziran 2019 İzlanda – Türkiye 7 Eylül 2019 Türkiye – Andorra 10 Eylül 2019 Moldova – Türkiye 11 Ekim 2019 Türkiye – Arnavutluk 14 Ekim 2019 Fransa – Türkiye 14 Kasım 2019 Türkiye – İzlanda 17 Kasım 2019 Andorra – Türkiye