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Lamos’un başpehlivanı Ahmet Selbest
Diğer Sporlar

Lamos’un başpehlivanı Ahmet Selbest

Selinus Sahili'nde gerçekleştirilen 7. Lamos Arena Karakucak Güreşleri'nin galibi Ahmet Selbest oldu.

9 Haziran 2019 22:27

Selinus Sahili’nde düzenlenen 7. Lamos Arena Karakucak Güreşleri’nde sporcular; küçükler, yıldızlar, gençler, büyük orta, başaltı ve başpehlivanlık kategorilerinde kıyasıya yarıştı. Güreşlerde 80'i başpehlivan olmak üzere yaklaşık 300 pehlivan yarıştı.

Çekişmeli geçen müsabakaların sonunda rakibi Fatih Kambur'u yenen Çorum Belediyesi'nin güreşçisi Ahmet Selbest başpehlivan oldu. Güreşlerin sona ermesinin ardından dereceye girenlere madalyaları ve para ödülleri takdim edildi.

İlginin yoğun olduğu güreşlerde ağalık ihalesini ise 35 bin TL ile Mustafa Akçocuk kazandı.

Başpehlivanlığı kazanan Ahmet Selbest, organizasyonu yapanlara teşekkür ederek, “Güzel bir mücadele ve güzel bir güreş oldu. Bu güreşler sayesinde alttan gelen genç kardeşlerimiz kendilerini gösterme fırsatı buluyor. Bu organizasyonu organize eden herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Gazipaşa Kaymakamı Ali Sakar ise şunları söyledi:

“Güreşin sadece bir müsabaka olmasından öte birleştirici özelliklerinden faydalanıyoruz. Toplumu bayram tatilinin sonunda bir araya getirdik. Bu organizasyonun birliğimizin, beraberliğimizin pekişmesine vesile olduğunu düşünüyorum. Geçmiş yıllardan gelen bu geleneğimiz gelecekte de devam edecektir.”

Son güncelleme 22:27 | 9 Haziran 2019
Ahmet Selbest
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34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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