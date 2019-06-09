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İzlanda Türkiye maçının hakemi Szymon Marciniak
Milli Takımlar

İzlanda Türkiye maçının hakemi Szymon Marciniak

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında deplasmanda oynayacağı İzlanda karşılaşmasını Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek.

9 Haziran 2019 15:24

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında A Milli Futbol Takımı, 11 Haziran Salı günü TSİ 21.45’te deplasmanda İzlanda ile mücadele edecek. Bu önemli müsabakayı yönetecek hakemlerde belli oldu.

UEFA’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada müsabakada Polonya Futbol Federasyonu’nun Szymon Marciniak’ın düdük çalacağı belirtildi. Marciniak’ın yardımcılıklarını Pawe Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tomasz Musia olacak.

Szymon Marciniak daha öncede 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu’nda 6 Ekim 2017 tarihinde Eskişehir’de oynanan Türkiye – İzlanda maçını yönetmiş, rakip takım sahadan 3-0 galip ayrılmıştı.

Son güncelleme 15:24 | 9 Haziran 2019
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri izlanda Szymon Marciniak türkiye
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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