Hasan Ali Kaldırım, Mbappe’yi sahadan sildi!

EURO 2020 Elemeleri H Grubu’nun 3. maçında Fransa’yı 2-0 yenen A Milli Futbol Takımı’nda Hasan Ali Kaldırım oyunu ve savunmasıyla gecenin kahramanlarından biri oldu.

Cengiz Ünder, Merih Demiral, Kaan Ayhan gibi isimlerin yanında Kylian Mbappe’yi savunarak takımına büyük katkıda bulunan Hasan Ali, sosyal medyada da övgüleri topladı.

PSG’nin dünya yıldızına adeta top yüzü göstermeyen ve zaman zaman savunmasıyla sinirlendiren milli futbolcu, 90 dakika boyunca 12.1 KM mesafe katetti.

Mbappe, Hasan Ali’nin alkışlanan performansı sonrasında zaman zaman kanat değiştirdi ve etkili olmaya çalıştı ancak 90 dakika boyunca isabetli şut çekemeyen Fransa’nın etkisiz isimlerinden biri oldu.

HASAN ALİ KALDIRIM’IN İSTATİSTİKLERİ

Top çalma – 6

Sprint – 9

Koşu mesafesi – 12.1 km

Hava topu kazanma – 5

İsabetli pas – %90

Sosyal medya sitesi DeMarke de Kylian Mbappe’nin kabuslarına girecek performansı sonrasında bu görseli paylaşarak aslında Fransız yıldızın durumunu özetliyor!