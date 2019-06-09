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Hasan Ali Kaldırım, Mbappe’yi sahadan sildi!
Milli Takımlar

Hasan Ali Kaldırım, Mbappe’yi sahadan sildi!

Türkiye'nin Fransa'yı konuk ettiği maçta PSG'de forma giyen yıldız futbolcu Kylian Mbappe, Hasan Ali Kaldırım'ın harika savunması ve iyi futbolcu yüzünden maç boyunca etkisiz kaldı. Fenerbahçe'de forma giyen milli futbolcu, dünya yıldızını zaman zaman kanat değiştirmek zorunda bıraktı.

9 Haziran 2019 00:30

EURO 2020 Elemeleri H Grubu’nun 3. maçında Fransa’yı 2-0 yenen A Milli Futbol Takımı’nda Hasan Ali Kaldırım oyunu ve savunmasıyla gecenin kahramanlarından biri oldu.

Cengiz Ünder, Merih Demiral, Kaan Ayhan gibi isimlerin yanında Kylian Mbappe’yi savunarak takımına büyük katkıda bulunan Hasan Ali, sosyal medyada da övgüleri topladı.

PSG’nin dünya yıldızına adeta top yüzü göstermeyen ve zaman zaman savunmasıyla sinirlendiren milli futbolcu, 90 dakika boyunca 12.1 KM mesafe katetti.

Mbappe, Hasan Ali’nin alkışlanan performansı sonrasında zaman zaman kanat değiştirdi ve etkili olmaya çalıştı ancak 90 dakika boyunca isabetli şut çekemeyen Fransa’nın etkisiz isimlerinden biri oldu.

HASAN ALİ KALDIRIM’IN İSTATİSTİKLERİ

Top çalma – 6

Sprint – 9

Koşu mesafesi – 12.1 km

Hava topu kazanma – 5

İsabetli pas – %90

Sosyal medya sitesi DeMarke de Kylian Mbappe’nin kabuslarına girecek performansı sonrasında bu görseli paylaşarak aslında Fransız yıldızın durumunu özetliyor!

Son güncelleme 00:31 | 9 Haziran 2019
EURO 2020 Elemeleri Hasan Ali Kaldırım Kylian Mbappe
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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