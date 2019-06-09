Güneş doğdu her şey çok güzel olacak

Milli Takım uzun zamandır heyecan yaratmıyordu. 2002 Dünya Kupası'nda inanılmaz üçüncülüğü getiren Teknik Direktör Şenol Güneş'in dönüşü bile maç havasına kolay giren ülkemizde bu rehaveti ortadan kaldıramamıştı. Ama milliler, son Dünya Kupası şampiyonu Fransa'yı yenmedi, adeta ezdi. Kadro tercihi doğruydu. Sassuolo'da iyi sezon geçiren ve Juventus'a imzası an meselesi olan Merih Demiral, Lille'in Şampiyonlar Ligi'ne Fransa ikincisi olarak gitmesinde önemli pay sahibi olan Mehmet Zeki Çelik. Başakşehir'den transfer olduğu Roma'da “Ben Avrupalıyım” diyen Cengiz. Almanya'da harika bir sezon geçiren Fortuna Düsseldorf'lu Kaan Ayhan.

ŞENOL Güneş takıma kazanmayı öyle bir inandırmış ki ne kendisinde ne takımında bir panik havası vardı. Sahaya baktığımızda Dünya Kupası şampiyonu Fransa değil Türkiye sahada vardı. Ne Mbappe ne Griezmann tanıdı takım. 90 dakika profesyonel bir şekilde, rakibinin ne kadrosundan ne şampiyonluğundan etkilenen takımımız, o 2002 Dünya Kupası'nın ruhunu hatırlattı.

MİRCEA Lucescu ile kaçmış havayı Şenol Güneş yeniden bu takıma kazandırdı. Son aylarda kamuoyuna “Her şey çok güzel olacak” sloganının getirdiği sinerji sanki Ay-Yıldızlılara yansıdı. Mustafa Kemal'in askerleri gibi ne Dünya Kupası şampiyonundan ne de ulaşılmaz sanılan yollardan korktu ve aştı.

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