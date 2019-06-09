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Galatasaray, Wesley Sneijder’in doğum gününü unutmadı
Galatasaray

Galatasaray, Wesley Sneijder’in doğum gününü unutmadı

Galatasaray, eski futbolcusu Hollandalı yıldız Wesley Sneijder'in doğum gününü unutmadı ve, "İyi ki doğdun Wesley Sniper" mesajını paylaştı.

9 Haziran 2019 14:41

Galatasaray, Hollandalı yıldız futbolcu Wesley Sneijder’in doğum gününü unuttu. Kulübün sosyal medya hesabından Sneijder’in fotoğrafı ile yapılan paylaşımda, ‘İyi ki doğdun Wesley Sniper’ notunu ekledi. 35 yaşına giren Hollandalı futbolcu, Galatasaray’da 2013 ile 2017 yılları arasında forma giydi ve çıktığı 175 müsabakada 46 kez rakip fileleri havalandırırken, 44 de asist yaptı.

Sneijder, sarı-kırmızılı forma ile 2 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 3 TFF Süper Kupa kazanma başarısı gösterdi. Yıldız futbolcunun kariyerinde Inter ile UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da bulunuyor.

08 Haziran 2019 İspanyollar duyurdu! Arda Turan, Galatasaray`ın hayalini kuruyor... İspanya`nın Mundo Deportivo gazetesi, Barcelona`nın Arda Turan`ı elden çıkartmak istediğini ve Arda Turan`ın da kariyerini Galatasaray`da bitirmek istediğini iddia etti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 14:41 | 9 Haziran 2019
galatasaray Wesley Sneijder
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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