Fransız gazetesi L’Equipe’den Türkiye’ye övgü

Fransa’nın köklü medya kuruluşlarından L’Equipe, Fransa’nın performansının hayal kırıklığı yarattığını belirtti. Fransız file bekçisi Hugo Lloris’in Fransa’yı farklı mağlubiyetten kurtardığı belirtilirken, “Lloris, mavileri korkunç batıştan korudu” başlığı atıldı.

Gazete ayrıca, Türkiye’nin Fransa karşısında etkili bir oyun oynadığının altını çizerken, “Müthiş bir şekilde savaşçı ve çok başarılı olan Türkler, Dünya Kupası’ndan bu yana Fransa’ya ikinci yenilgisini tattırdı” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fransız futbolseverler katıldıkları ankette, Hugo Lloris’i Fransa adına maçın adamı olarak seçerken, en kötü performansta ise Kylian Mbappe’nin imzasının olduğunu dile getirdi.

Ayrıca Europe1 kanalı, “Çirkin yenilgi” olarak maçı değerlendirirken, “Fransa, kötü ve etkisiz futboluyla Türkiye’ye 2-0 yenildi” ifadeleri kullanıldı.

Avrupa basını da maça yakın ilgi gösterdi. Daily Mail Gazetesi, Fransa’nın 90 dakika boyunca şut bile çekemediğini aktarıp, “Dünya Şampiyonu Fransa, rakip kaleye şut bile çekemeden Türkiye’ye yenildi ve başarısızlık yaşadı” dedi.

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EurosportFrance ise, “İyi bir tokat oldu” diyerek Türkiye mağlubiyetinin bir uyarı olduğunu öne çıkardı.

Le Figaro, Burak Yılmaz’ı ön plana çıkarıp, “Maçın adamı Burak Yılmaz. İki önemli gol kaçırmasına ve bir tanesinde de Lloris’in yaptığı kurtarışa rağmen, Burak Yılmaz Fransa defansının gerçek anlamda üzerine geldi. Sırtı dönük oyunu ve gücüyle birlikte kontra ataklar yapılmasına ön ayak oldu” dedi.

Guardian da, “Dünya Şampiyonu Fransa, Türkiye’de kaybetti” başlığını çıktı.

BBC sonucu sürpriz sayarak, “Türkiye’den Fransa karşısında şoke edici galibiyet” diye yazdı.

UEFA da resmi sitesinden maça geniş yer ayırıp, “Yeniden dirilen Türkiye, Fransa’yı yendi. Fransa, etkili Türkiye’ye karşı acı verici bir yenilgi aldı” yorumunu yaptı.

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