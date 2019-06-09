Ergin Ataman’dan Ali Koç tepkisi: Kendisi azmettiricidir

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko’ya 73-56 mağlup olan Anadolu Efes’te başantrenör Ergin Ataman, sarı-lacivertli taraftarların aleyhine yaptığı küfürlü tezahüratlara ilişkin, “Bunları azmettiren kişi Fenerbahçe Kulübü Başkanı’dır. Bu şekilde devam ettiği müddetçe Fenerbahçe Arena’ya (Ülker Arena) gitmeyeceğim” dedi.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, Fenerbahçe taraftarlarının aleyhine ağır hakaretler ve küfürler ettiğini belirtti. Son 10 senedir bu durumla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Ergin Ataman, şunları kaydetti:

“İspanya’daki THY Avrupa Ligi finalinde bir grubun çok ağır küfür ve hakaretlerine heyecanla tepki verdim. Ama tepkim Fenerbahçe camiasına ve tüm taraftarlarına değildi. Sadece orada bana küfür eden kişilere karşıydı. Bugün burada oluşan ortam Fenerbahçe Kulüp Başkanı’nın yaptığı açıklama ve kendisi azmettiricidir. Kendisi söyledi, ‘Ergin Ataman’ı Fenerbahçe Arena’da biz ve güvenlik güçleri nasıl koruyacağız’ diye. O günden beri sosyal medyadan hesaplarıma yüzlerce gelen hakaret ve tehditler var. Söyleyemeyeceğim. İnsanın insanlıktan utanacağı şekilde hakaret ve küfürler var. Bunları azmettiren kişi Fenerbahçe Kulübü Başkanı’dır. Bu şekilde devam ederse Fenerbahçe Arena’ya gitmeyeceğim.”

Ali Koç`tan Ergin Ataman`a sert yanıt: `Arsızlık, saygısızlık! İşine baksın` Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman`ın sarı lacivertli camiadan özür beklediğini açıklaması üzerine konuştu. CSKA Moskova maçında kendisine Mola alsana diye bağıran Fenerbahçeli taraftarlara küfür eden Ataman hakkında konuşan Ali Koç, Fair-Play`den bahsedecek en son kişidir. Özür beklemesi de işin arsızlık boyutudur dedi. İlgili Haberi Oku

OBRADOVIC VE MELİH MAHMUTOĞLU’NDAN CEVAP

Fenerbahçe Beko’nun başantrenörü Zeljko Obradovic, “Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman’ın Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’na gelmeyeceğini söyledi. Bu konuda neler düşünüyorsunuz?” sorusuna şu şekilde yanıtladı:

“Bu bana sorulacak bir soru değil, Ergin Ataman’a sorulmalı. Defalarca tekrarladığım bir şey var. Taraftarlardan sadece bize destek olmalarını istedim. Rakip kim olursa olsun saygı duymalarını istedim. Aynı şeyi tekrarlıyorum. Taraftarlarımızı, Anadolu Efes’in bütün üyelerine saygılı olmaya davet ediyorum.”

Milli basketbolcu Melih Mahmutoğlu ise, Fenerbahçe taraftarının Ergin Ataman’ın aleyhinde yaptığı küfürlü tezahüratlarla ilgili bir soruya, “Bunu önce aynı şekilde Ergin Ataman’a sorun. Biz televizyonda gördük. Tribünde neler olduğunu gördük. Biz basketbolcuyuz sahada ne yapmamız gerekiyorsa onu yapıyoruz. Fenerbahçe taraftarı herkese aynı davranmıyor. Vardır bir bildikleri. Bu olayı da tasvip etmiyorum. Sizden daha cesur olmanızı bekliyorum. Final serisinden sonra tüm sorularınızı cevaplayabilirim” cevabını verdi.

Ergin Ataman ile Fenerbahçe taraftarları arasında gerginlik! Anadolu Efes CSKA Moskova maçının sonlarına doğru bazı Fenerbahçe Beko taraftarları Anadolu Efes Koçu Ergin Ataman aleyhine tezahüratlara başladı. Yaşanan gerginliğin ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç tribüne çıkarak taraftarların sakin olmasını istedi. İlgili Haberi Oku