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Ergin Ataman’a tepki!
Basketbol Süper Ligi

Ergin Ataman’a tepki!

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisi ilk maçına taraftarlar büyük ilgi gösterirken, Fenerbahçe tribünlerinden Ergin Ataman'a tepki geldi.

9 Haziran 2019 18:52

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında Sinan Erdem Spor Salonu’nda yapılan play-off final serisi ilk maçına seyirciler yoğun ilgi gösterdi.

Ligde normal sezonu lider tamamlayan Anadolu Efes’in ev sahipliğinde başlayan final serisinin ilk karşılaşmasında taraftarlar, salonun bu maç için ayrılan bölümünün tamamına yakınını doldurdu. Anadolu Efes taraftarları, maç öncesi yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Fenerbahçe taraftarı da pota arkasında kendilerine ayrılan tribünden sarı-lacivertli ekibe destekte bulundu.

ERGİN ATAMAN ALEYHİNE TEZAHÜRAT

Fenerbahçe taraftarı, karşılaşma öncesinde Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman’a tepki gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, Ataman’ın aleyhine küfürlü tezahüratlarda bulundu. Anadolu Efes taraftarı ise bu tezahüratları ıslıklarla protesto etti. Ergin Ataman’ın aleyhine küfürlü tezahüratların devam etmesi üzerine müsabaka öncesinde anons yapılarak Fenerbahçe taraftarı uyarıldı.

09 Haziran 2019 MAÇ SONUCU | Anadolu Efes Fenerbahçe Beko 56-73 | Fenerbahçe `Farklı` başladı Deplasmanda Anadolu Efes`i farklı mağlup eden Fenerbahçe Beko, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisinde 1-0 öne geçti. Fenerbahçe Beko, bu galibiyetle saha avantajını da eline geçirmiş oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:52 | 9 Haziran 2019
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2 Istanbul Basaksehir
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