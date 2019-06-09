Emre Mor’dan Fransa maçı sırasında tepki çeken paylaşım!

A Milli Takımımızın Fransa ile karşılaştığı dakikalarda Emre Mor’un Instagram’dan yaptığı paylaşım tepki gördü.

İlk alındığı dönemde A Milli Takım’ın geleceği olarak görülen ancak disiplinsiz davranışları nedeniyle kariyeri düşüşe geçen Emre Mor, saç rengini değiştirdiğini söyledi.

Emre Mor’un yaptığı paylaşımda, “Değiştirmemi söylediniz, ben de yaptım, saç rengimi değiştirdim.” ifadeleri yer aldı.

Maçın bitiminin ardından Emre Mor bu kez ‘Tebrikler Türkiyem’ paylaşımı yaptı.

15 kez milli olan Emre Mor, son olarak 9 Ekim 2017’de Finlandiya ile oynadığımız maçta A Milli formayı giymişti.

Burak Yılmaz `Sahaya çıkıp isyan etmemiz gerekiyordu` 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3. hafta maçında Fransa`yı 2-0 yenen A Milli Futbol Takımı`nın kaptanı Burak Yılmaz, ay-yıldızlı ekipte çok değerli ve dünyanın iyi takımlarında oynayan oyuncular bulunduğunu belirterek Bugün onlar için bir meydan okuma olacaktı. Zor bir dönemde ülkemize çok güzel bir sevinç yaşattığımızı düşünüyorum. dedi. İlgili Haberi Oku