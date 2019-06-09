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Deschamps: Sağlam bir tokat yedik
Milli Takımlar

Deschamps: Sağlam bir tokat yedik

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, Türkiye maçı sonrası yaptığı açıklamada "Bugünkü yenilgiyle birlikte yüzümüze sağlam bir tokat yedik" dedi.

9 Haziran 2019 01:01

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, “Türkiye, ortaya koyduğu performansla 3 puanı hak etti. Oldukça yetersiz performans ortaya koyduk. Agresif değildik ve teknik anlamda yetersizdik. Türkiye, ciddi kalite ortaya koyarak bu maçı kazandı. Sonuna kadar tebrik ediyorum.” dedi.

Deschamps, Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Türkiye’yi tebrik etti.

Bir gazetecinin aldıkları mağlubiyeti nasıl yorumladığını sorması üzerine Deschamps, şöyle konuştu:

“Türkiye, ortaya koyduğu performansla 3 puanı hak etti. Oldukça yetersiz performans ortaya koyduk. Agresif değildik ve teknik anlamda yetersizdik. Türkiye, ciddi kalite ortaya koyarak bu maçı kazandı. Sonuna kadar tebrik ediyorum. Bizim tarafımızdan baktığımızda, negatif birçok şey var. Karşınızdaki rakip kim olursa olsun bugünün futbolunda her şeyinizi vermezseniz bu tip sonuçlar kaçınılmaz oluyor. Eleme grubunda hala uzun bir yol var. Bu oyunla başka bir sonuç beklemek mümkün değildi. Bizim için bir hayal kırıklığı oldu. Bu sayfayı bu akşam burada kapattık.”

“Atmosferin böyle olacağını biliyorduk”

Aldıkları mağlubiyette taraftarın payına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Deschamps, şunları söyledi:

“Taraftarın ve atmosferin böyle olacağını biliyorduk. Onlarca bahane sayabiliriz ama sahaya çıkan taraftar değil, oyuncular. Taraftarlar takımlarını çok iyi destekledi ve müthiş atmosfer oluşturdu. Bu maç periyodu, zor. Teknik direktör olarak istediğiniz gibi hazırlık süreci yaratamıyorsunuz. Sezon sonu, herkes bu tip zorluklar yaşıyor. Bunların hiçbiri bizim için bahane teşkil edemez. Türkiye birçok şeyi doğru şekilde yaptı. İyi hücum etmedik, iyi savunma yapmadık. Bu akşam pozisyon fırsatı bulamadık. Ciddi fırsatlar yaratamadık.”

“Burada bir oyuncu gerçekten çok önemliydi, o da Burak Yılmaz”

A Milli Futbol Takımı’nda en beğendiği oyuncuya ilişkin soru üzerine Deschamps, şunları kaydetti:

“Bir oyuncu seçmek gerçekten zor. Türkiye takım halinde çok iyi performans ortaya koydu. Burada bir oyuncu gerçekten çok önemliydi, o da Burak Yılmaz. Oyunun kurulması ve etrafındaki oyuncuların kurgulanmasında çok önemli performans ortaya koydu. Hücuma desteği, onun etrafında dönen oyun ve kombinasyonlar Türkiye adına belirleyici oldu. Orta sahada iyi performans sergilediler. Türkiye’nin performansı etkileyiciydi.”

Son güncelleme 09:32 | 9 Haziran 2019
Didier Deschamps fransa türkiye
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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