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Milli Takımlar

Burak Yılmaz ‘Sahaya çıkıp isyan etmemiz gerekiyordu’

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3. hafta maçında Fransa'yı 2-0 yenen A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Burak Yılmaz, ay-yıldızlı ekipte çok değerli ve dünyanın iyi takımlarında oynayan oyuncular bulunduğunu belirterek "Bugün onlar için bir meydan okuma olacaktı. Zor bir dönemde ülkemize çok güzel bir sevinç yaşattığımızı düşünüyorum." dedi.

9 Haziran 2019 09:41

A Millilerimizin Fransa’yı 2-0 yendiği mücadelenin ardından golcü isim Burak Yılmaz, Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda yapılan maçın çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, stadyumu dolduran Konyalılara teşekkür etti.

 “Sahaya çıkıp isyan etmemiz gerekiyordu”

Taraftarların kendilerini çok iyi desteklerini vurgulayan Burak Yılmaz, şöyle devam etti:

“Galip gelmek çok güzel bir duygu. Karşınızda dünyanın en iyi takımı ve en iyi oyuncuları var. Buna saygı duyuyoruz fakat bizim üzerimizde de milli takım forması var. Sahaya çıkıp isyan etmemiz gerekiyordu. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Çok değerli ve dünyanın iyi takımlarında oynayan oyuncularımız var. Bugün onlar için bir meydan okuma olacaktı. Zor bir dönemde ülkemize çok güzel bir sevinç yaşattığımızı düşünüyorum.”

Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Descampes’in kendisiyle ilgili değerlendirmesine de değinen Yılmaz, “Her arkadaşım gibi takıma destek vermeye çalışıyorum. Gollerimle, oyunumla ve mücadelemle. Bunu yapabiliyorsam ne mutlu bana.” diye konuştu.

09 Haziran 2019 Şenol Güneş: Bu maç 3-4 farklı bitebilirdi Milli Takımımız`ın teknik direktörü Şenol Güneş, 2-0 kazandığımız Fransa maçının ardından basın toplantısında konuştu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 10:15 | 9 Haziran 2019
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