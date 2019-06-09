Brezilya rahat kazandı

FIFA Kadınlar Dünya Kupası C ve D gruplarında 3 maç yapıldı. Fransa’nın ev sahipliğinde bu yıl 8’incisi düzenlenen turnuvanın 3. gününde 3 maç oynandı. C Grubu’nda Brezilya, Jamaika’yı 3-0 mağlup ederken, İtalya, Avustralya karşısında 2-1’le güldü. D Grubu’nda ise İngiltere, İskoçya’yı 2-1 mağlup etti.

7 Temmuz’da sona erecek şampiyonada, 24 takım 6 grupta mücadele edecek. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayanlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü, son 16 turuna yükselecek.

Alınan sonuçlar şöyle:

C Grubu

Avustralya-İtalya: 1-2

Brezilya-Jamaika: 3-0

D Grubu

İngiltere-İskoçya: 2-1