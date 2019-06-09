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Brezilya rahat kazandı
Fifa

Brezilya rahat kazandı

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda C ve D gruplarında 3 karşılaşma oynandı. Günün öne çıkan maçında Brezilya, Jamaika'yı yenerken zorlanmadı.

9 Haziran 2019 21:33

FIFA Kadınlar Dünya Kupası C ve D gruplarında 3 maç yapıldı. Fransa’nın ev sahipliğinde bu yıl 8’incisi düzenlenen turnuvanın 3. gününde 3 maç oynandı. C Grubu’nda Brezilya, Jamaika’yı 3-0 mağlup ederken, İtalya, Avustralya karşısında 2-1’le güldü. D Grubu’nda ise İngiltere, İskoçya’yı 2-1 mağlup etti.

7 Temmuz’da sona erecek şampiyonada, 24 takım 6 grupta mücadele edecek. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayanlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü, son 16 turuna yükselecek.

Alınan sonuçlar şöyle:

C Grubu

Avustralya-İtalya: 1-2

Brezilya-Jamaika: 3-0

D Grubu

İngiltere-İskoçya: 2-1

Son güncelleme 21:33 | 9 Haziran 2019
brezilya FIFA Kadınlar Dünya Kupası
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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