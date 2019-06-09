MAÇ SONUCU | Anadolu Efes Fenerbahçe Beko 56-73 | Fenerbahçe ‘Farklı’ başladı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko’nun final serisi başladı. Anadolu Efes’in sahası Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan ilk maçı Fenerbahçe, 73-56 galip tamamladı.

İlk yarıyı 10 sayı farkla önde tamamlayan Fenerbahçe Beko, özellikle üçüncü çeyrekte sergilediği muhteşem savunma performansı ile Anadolu Efes’in oyundan kopmasına neden oldu. Bu periyotta rakibine sadece 4 sayı imkanı veren Fenerbahçe Beko, son periyotta avantajını korudu ve karşılaşmadan galip ayrılmayı başardı.

Seride 1-0 öne geçen Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes’i deplasmanda yenerek saha avantajını da eline geçirdi.

Mücadeleye boyalı alandan bulduğu basketlerle başlayan Anadolu Efes, 2. dakikayı 4-2 önde geçti. Fenerbahçe Beko, dengeli geçen ilk çeyrekte kısa oyuncularıyla pota altını zorladı. İki takım da boş atışlardan skor üretemezken 5. dakika 6-6’lık eşitlikle geçildi. Periyodun ikinci bölümünde hücumda tempoyu yakalayan sarı-lacivertliler, 9. dakikada farkı 10 sayıya çıkardı: 8-18. Savunmada da rakibini durdurmayı başaran Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 18-10 önde tamamladı.

İkinci periyoda etkili bir başlangıç yapan Anadolu Efes, Micic ve Larkin’in dış atış isabetleriyle 12. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 16-18. Çeyrek boyunca boyalı alan çekişmeli bir mücadeleye sahne olurken, 16. dakikayı Fenerbahçe Beko, 29-23 üstün geçti. Sloukas, Ali Muhammed ve Ahmet Düverioğlu’nun sayılarına Micic, Sertaç Şanlı ve Buğrahan Tuncer’le yanıt veren ev sahibi ekip, farkın açılmasına engel oldu: 32-35. Ancak son bölümde top kayıpları yapan lacivert-beyazlılar karşısında Melih Mahmutoğlu ve Ali Muhammed’le üst üste skor üreten Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 10 sayılık (42-32) avantajla girdi.

Fenerbahçe Beko, ikinci yarıda yaptığı savunmayla rakibine kolay sayı şansı vermedi. 14-2’lik serinin ardından 25. dakikada farkı 22 sayıya kadar yükselten (56-34) yükselten sarı-lacivertli ekip, sadece 4 sayı yediği üçüncü periyodu 62-36 önde tamamladı.

Fenerbahçe Beko, son periyotta da kontrolü elinde tuttu ve 73-56 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Aytuğ Ekti, Zafer Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli

Anadolu Efes: Micic 16, Doğuş Balbay 4, Simon 2, Moerman 3, Dunston 6, Larkin 7, Yiğitcan Saybir, Metecan Birsen 5, Onuralp Bitim, Sertaç Şanlı 10, Buğrahan Tuncer 3, Ömer Can İlyasoğlu

Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed 22, Melih Mahmutoğlu 17, Guduric 6, Kalinic 9, Melli 2, Ahmet Düverioğlu 10, Sinan Güler 4, Sloukas 3, Barış Hersek, Egehan Arna

1. Periyot: 10-18

Devre: 32-42

3. Periyot: 36-62

Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı eşleşmenin ikinci maçı, 11 Haziran Salı günü Anadolu Efes ev sahipliğinde yine Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak.

FİNAL SERİSİNİN PROGRAMI

İlk 2 maçı Anadolu Efes’in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu’nda yapılacak final serisinin programı şöyle:

2- MAÇ

11 Haziran Salı:

18.45 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

3- MAÇ

13 Haziran Perşembe:

21.00 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)

4- MAÇ

15 Haziran Cumartesi:

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu) (Saat daha sonra açıklanacak)

17 Haziran Pazartesi: (Gerekirse)

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem) (Saat daha sonra açıklanacak)

19 Haziran Çarşamba: (Gerekirse)

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu) (Saat daha sonra açıklanacak)

21 Haziran Cuma: (Gerekirse)

Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem) (Saat daha sonra açıklanacak)