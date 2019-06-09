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Amatör küme maçı karıştı! Saldırıya uğrayan hakemler soyunma odasına saklandı
Alt Ligler

Amatör küme maçı karıştı! Saldırıya uğrayan hakemler soyunma odasına saklandı

Bursa'da amatör küme takımları arasında oynanan maçı olaylı bitti. Taraftarlar mücadeleyi yöneten hakemlere saldırırken, soyunma odasına saklanarak kendilerini koruyan hakemler ise sahayı polis eşliğinde terk etti.

9 Haziran 2019 21:17

Olay Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Hacivat Spor Tesisleri’nde meydana geldi. Amatör küme takımları arasında oynanan futbol maçında taraftarlar hakemlere kızdı. Kızgınlık kısa süre sonra yerini kavgaya bıraktı. Hakemlere saldıran taraftarları maçı takip eden polis ekipleri yatıştırmakta zorluk çekince olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Saldırıya uğrayan hakemler soyunma odasına giderek burada taraftarlardan korunmaya çalıştı.

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Maçın bitmesinin ardından öfkeli taraftar bu sefer de saha dışında kavga etmeye devam etti. Polis ekiplerinin yoğun çabası üzerine taraftarlar zorlukla spor tesisinden uzaklaştırılırken, mahsur kalan hakemler ise tesisleri polis eşliğinde terk etti.

Olay yerinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Son güncelleme 21:17 | 9 Haziran 2019
amatör maç
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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