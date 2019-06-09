SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İsmail Küçükkaya: Ortak yayın öncesi iki adayla da görüştüm
Alvaro Morata’nın evini silahlı soyguncular bastı!
İspanya La Liga

Alvaro Morata’nın evini silahlı soyguncular bastı!

Atletico Madrid'de forma giyen Alvaro Morata'nın evini silahlı soygunlar bastı! Morata'nın eşi ve ikiz çocukları evdeyken eve giren silahlı kişiler, değerli eşyaları çalıp gitti!

SKOR DIŞ HABER 9 Haziran 2019 14:17

İspanya La Liga’da Atletico Madrid forması giyen Alvaro Morata’nın evi soyuldu. Silahlı hırsızlar, Morata’nın İspanya Milli Takımı ile Cuma günü Faroe Adaları’na karşı oynadığı maç sırasında eve girdi.

Morata’nın eşi Alice Campello ve ikiz oğulları Alessandro ile Leonardo evdeyken silahlı soyguncular, eve girip değerli ve pahalı eşyaları alarak kayıplara karıştı.

Yıldız futbolcunun eşi büyük şok yaşarken, aile tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Madrid polisi olay yerinde araştırma yaptıktan sonra hırsızlar için soruşturma başlattı.

Son güncelleme 14:28 | 9 Haziran 2019
Alice Campello alvaro morata Atletico Madrid ispanya la liga
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR