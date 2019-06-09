Alvaro Morata’nın evini silahlı soyguncular bastı!

İspanya La Liga’da Atletico Madrid forması giyen Alvaro Morata’nın evi soyuldu. Silahlı hırsızlar, Morata’nın İspanya Milli Takımı ile Cuma günü Faroe Adaları’na karşı oynadığı maç sırasında eve girdi.

Morata’nın eşi Alice Campello ve ikiz oğulları Alessandro ile Leonardo evdeyken silahlı soyguncular, eve girip değerli ve pahalı eşyaları alarak kayıplara karıştı.

Yıldız futbolcunun eşi büyük şok yaşarken, aile tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Madrid polisi olay yerinde araştırma yaptıktan sonra hırsızlar için soruşturma başlattı.