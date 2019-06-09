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Abdülvasi Balta’dan gümüş madalya
Diğer Sporlar

Abdülvasi Balta’dan gümüş madalya

Gençler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Abdülvasi Balta, 74 kiloda gümüş madalya aldı.

9 Haziran 2019 22:01

Gençler Avrupa Güreş Şampiyonası tamamlanırken, organizasyonun son gününde mindere çıkan Abdülvasi Balta, gümüş madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İspanya’nın Pontevedra kentinde gerçekleştirilen şampiyonada serbest stil 74 kiloda final maçına çıkan Abdülvasi Balta, Rus rakibi Dimitri Aleksevitch Kuprin’e yenilerek gümüş madalya elde etti.

Günün diğer maçında Hamza Alaca, 64 kilonun bronz madalya mücadelesinde Rus Aleksandr Sabanov’a mağlup olarak Avrupa 5.’si oldu. 125 kiloda Paşa Ekrem Karabulut da Azerbaycanlı İslam Aslan Abuev’e yenildi ve beşincilikte kaldı.

Milli takım, serbest stilde birer altın ve bronz ile 2 gümüş olmak üzere 4 madalya kazandı.

Grekoromende 2 altın ve 1 bronz alan milli takım, kadınlarda da 2 gümüş olmak üzere şampiyonayı 9 madalyayla tamamladı. Ay-yıldızlılar grekoromen ve serbest stilde takım halinde 4. oldu.

Son güncelleme 22:01 | 9 Haziran 2019
Abdülvasi Balta
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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