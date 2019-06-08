Türkiye Fransa canlı izle! CANLI YAYIN: A Milli Takım EURO 2020 grup eleme maçı…

Dünyanın en güçlü milli takımı olarak gösterilen Fransa, bu akşam Konya’da oynanacak EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçında Türkiye’nin rakibi oluyor. Şenol Güneş’in teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından gruptaki ilk iki maçını kazanarak yükselişe geçen A Milli Takım Fransa karşısında kazanarak sürprize imza atmak istiyor. Zorlu maçı kaçırmak istemeyenler için TRT1 canlı yayın bağlantısı haberimizin içerisinde yer alıyor.

TÜRKİYE FRANSA CANLI İZLE (TRT 1 CANLI YAYIN)

TÜRKİYE FRANSA HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Türkiye, Fransa’yı ağırlayacak. 8 Haziran Cumartesi günü saat 21.45’te Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynanacak olan mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE FRANSA İLK 11

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Kaan,Hasan Ali, Mahmut, Kenan Karaman, Dorukhan, İrfan Can, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Digne, Matuidi, Sissoko, Pogba, Mbappe, Griezmann, Giroud

İzlanda tek golle istediğini aldı A Milli Takımımızın yer aldığı EURO 2020 Elemeleri H Grubu`nda İzlanda, Arnavutluk`u Gudmundsson`un golüyle 1-0 mağlup ederek 3 maç sonunda 6 puana yükseldi. Arnavutluk ise 3 puanda kaldı. İlgili Haberi Oku

MİLLİ TAKIMDA EKSİKLER VAR

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3'üncü maçında yarın Konya'da Fransa'yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Okay Yokuşlu, Cenk Tosun, Ozan Kabak, Emre Belözoğlu gibi isimlerin yarın oynamayacağını söyleyen Şenol Güneş, “Dorukhan da bugün idmana çıkacak. Duruma göre olmayabilir. Rakibin iyi bir kadrosu var. Uzun zamandır aynı kadroyla oynuyorlar. En fazla 1-2 değişiklik oluyor. Oyun istikrarıyla başarıyı yakaladı. Takım bana göre belli değil. Çıkacak bütün oyuncuların yüzde yüzünü vereceğini düşünüyorum. Cenk hücumda oturmuştu. Solda da ileri gidip gelmede katkısı vardı. Bugün konuşmak için erken, yarın her şeyi göstereceğiz” dedi.

A MİLLİ TAKIM KADROSU

Kaleciler

Fehmi Mert Günok (Medipol Başakşehir)

Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)

Sinan Bolat (Royal Antwerp)

Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans

Mehmet Zeki Çelik (LOSC Lille)

Nazım Sangare (Antalyaspor)

Çağlar Söyüncü (Leicester City)

Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf)

Merih Demiral (US Sassuolo)

Cengiz Umut Meraş (Bursaspor)

Emre Taşdemir (Galatasaray)

Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Orta Saha

Abdülkadir Ömür (Trabzonspor)

Cengiz Ünder (Roma)

Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Dorukhan Toköz (Beşiktaş)

Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor)

Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir)

İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir)

Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir)

Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş)

Okay Yokuşlu (Celta de Vigo)

Ozan Tufan (Aytemiz Alanyaspor)

Yunus Mallı (Wolfsburg)

Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)

Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor)

Forvet

Burak Yılmaz (Beşiktaş)

Cenk Tosun (Everton)

Enes Ünal (Real Valladolid)

Güven Yalçın (Beşiktaş)

Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

“FRANSA'YI ÜZMEK İSTİYORUZ”

Hakan Çalhanoğlu, “Yeni milli takımın seviyesini görme açısından bir test maçı olabilir mi?” şeklindeki soru üzerine, “Takımımızda genç oyuncuların olduğunu herkes biliyor. Her maç bize tecrübe kazandırıyor. Sadece benim için değil takım arkadaşlarım için de bu böyle. Biz maçtan maça büyüyeceğiz inşallah. Tabii ki hatalarımız olacak. Zaten hata yapınca insan tecrübe kazanıyor. O yüzden yarınki maç bize bir ders olabilir. Fransa ekibi güçlü bir takım ki dünya şampiyonu oldular. Her oyuncusu kaliteli. Ama bizim takımımızda da kaliteli oyuncularımız var. Yarın için de çok iyi motive olduk. Biz Fransa'yı aslında üzmek istiyoruz. Çünkü onlar da biliyor bizim güçlü olduğumuzu. İnşallah yarın güzel bir karşılaşma olur” değerlendirmesinde bulundu.