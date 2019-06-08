Sergio Ramos’tan galibiyet rekoru!

Real Madrid’in 33 yaşındaki yıldız oyuncusu Sergio Ramos, İspanya’nın EURO 2020 Elemeleri F Grubu maçında Faroe Adaları’nı 4-1 yendiği maçta yeni bir rekor kırdı.

İspanya Milli Takım forması ilk kez 2005’te giyen ve bugüne dek 164 kez sahaya çıkan Ramos, bu karşılaşmalarda elde ettiği 122 galibiyetle, İspanya forması ile en çok galibiyet yaşayan oyuncu oldu.

Ramos, 167 kez giydiği milli formayla 121 galibiyet sevinci yaşayan Iker Casillas’ı geçmeyi başardı. EURO 2020 Elemeleri’nde üst üste üçüncü galibiyetini alan İspanya, bir sonraki maçını 10 Haziran Pazartesi günü Santiago Bernabeu Stadyumu’nda İsveç ile oynayacak.

İspanya EURO 2020 Elemeleri F Grubu’nda 9 puanla ilk sırada bulunuyor.