SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Darbeyle devrilen eski Mısır Cumhurbaşkanı Mursi mahkemede hayatını kaybetti
Sergio Ramos’tan galibiyet rekoru!
Milli Takımlar

Sergio Ramos’tan galibiyet rekoru!

İspanya'nın Faroe Adaları'nı 4-1 yendiği maçta forma giyen Sergio Ramos, ülke milli takımıyla en çok galibiyet yaşayan oyucnu rekorunu kırdı.

8 Haziran 2019 10:52

Real Madrid’in 33 yaşındaki yıldız oyuncusu Sergio Ramos, İspanya’nın EURO 2020 Elemeleri F Grubu maçında Faroe Adaları’nı 4-1 yendiği maçta yeni bir rekor kırdı.

İspanya Milli Takım forması ilk kez 2005’te giyen ve bugüne dek 164 kez sahaya çıkan Ramos, bu karşılaşmalarda elde ettiği 122 galibiyetle, İspanya forması ile en çok galibiyet yaşayan oyuncu oldu.

Ramos, 167 kez giydiği milli formayla 121 galibiyet sevinci yaşayan Iker Casillas’ı geçmeyi başardı.  EURO 2020 Elemeleri’nde üst üste üçüncü galibiyetini alan İspanya, bir sonraki maçını 10 Haziran Pazartesi günü Santiago Bernabeu Stadyumu’nda İsveç ile oynayacak.

İspanya EURO 2020 Elemeleri F Grubu’nda 9 puanla ilk sırada bulunuyor.

Son güncelleme 10:52 | 8 Haziran 2019
ispanya rekor sergio ramos
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR