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Salih Uçan Fenerbahçe’ye veda etti
Transfer Haberleri

Salih Uçan Fenerbahçe’ye veda etti

Fenerbahçe'den İtalya'nın Empoli takımına önce kiralık ardından da bonservisi ile verilen Salih Uçan, bir veda mesajı yayımladı.

8 Haziran 2019 16:51

Salih Uçan, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fenerbahçe’de yaşadıklarının hafızasından asla silinmeyeceğini belirterek, “Henüz 18 yaşında Fenerbahçe formasını giymenin gururunu yaşadım. Geldiğim ilk sezondaki UEFA Avrupa Ligi yarı finali, bir sezon sonraki lig ve kupa şampiyonluğu benim için harika deneyimlerdi. Burada yaşadığım güzel günler, başarılar, biriktirdiğim iyi anılar, arkadaşlıklar hafızamdan asla silinmeyecek.” ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli taraftarlara da teşekkür eden 25 yaşındaki futbolcu, “Sevgili Fenerbahçe taraftarları, geldiğim ilk günden beri bana destek oldunuz. Sizler için mücadele etme imkanı bulduğum her dakika benim için çok önemliydi. Bugüne kadar bana yardımcı olan hocalarıma, başkanlarıma ve yöneticilerime çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin.” değerlendirmesinde bulundu.

Son güncelleme 16:53 | 8 Haziran 2019
Fenerbahçe salih uçan
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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