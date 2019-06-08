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Ryan Babel’den ‘Aslan’ paylaşımı!
Transfer Haberleri

Ryan Babel’den ‘Aslan’ paylaşımı!

Galatasaray'ın transferini açıklamaya hazırlandığı Hollandalı yıldız Ryan Babel, sosyal medya hesabından flaş bir paylşaımda bulundu.

8 Haziran 2019 09:26

Galatasaray’ın kadrosuna katmaya hazırlandığı belirtilen Ryan Babel, sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

Ryan Babel sosyal medya hesabından aslan fotoğrafı paylaştı. Galatasaray’ın 2,2 milyon euroluk garanti ücret vereceği Ryan Babel’e imza parası için de yaklaşık 1,7 milyon euro ödenecek ve Hollandalı oyuncunun yıllık maliyeti 3,9 milyon euroyu bulacak.

Ryan Babel, 2017 yılı Ocak ayında Deportivo La Coruna’dan Beşiktaş’a transfer olmuş ve geçirdiği 2 yılın ardından geçtiğimiz Ocak ayında İngiliz ekibi Fulham’a transfer olmuştu. Hollandalı futbolcu, Fulham’da çıktığı 16 maçta takımına 5 gol, 4 asistlik katkı verdi.

İşte Ryan Babel’in paylaşımı;

07 Haziran 2019 Galatasaray sağlıkta Yener İnce ile `Devler Ligi`nde UEFA Elit Kulüpler Sakatlık Çalışma toplantısına katılan Galatasaray Doktoru Yener İnce, geleceğin projelerini tartıştıklarını belirtti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 09:32 | 8 Haziran 2019
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