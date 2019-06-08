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Roland Garros’ta şampiyon Ashleigh Barty
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Roland Garros’ta şampiyon Ashleigh Barty

Roland Garros tek kadınlar finalinde Asleigh Barty, Marketa Vondrousova'yı 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek şampiyon oldu. Barty kariyerindeki ilk Grand Slam zaferini elde etti.

8 Haziran 2019 19:10

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık’ın (Roland Garros) tek kadınlar finalini, Çek Marketa Vondrousova’yı 2-0 yenen Avustralyalı Ashleigh Barty kazandı.

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen turnuvanın tek kadınlar finalinde, 8 numaralı seribaşı Barty ile dünya 38 numarası Vondrousova karşılaştı.

İki genç tenisçinin final mücadelesine etkili servislerle başlayan Barty, oyunu erken kontrolü altına aldı ve sert “backhand”lerinin de yardımıyla ilk seti, 28 dakika içinde 6-1 kazandı.

İkinci sete de rakibinin servisini kırarak başlayan 23 yaşındaki Barty, oyunun başında 2-0 öne geçerek skor avantajı yakaladı. Maça ısınan 19 yaşındaki Vondrousova, uzun rallilerden galip ayrılarak rakibini zorlamasına rağmen servisini kırmayı başaramadı ve Avustralyalı Barty, seti 6-3, finali ise 2-0 kazanarak şampiyon oldu.

Senenin ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık’a çeyrek finalde veda eden Ashleigh Barty, Fransa Açık’ta ise kupaya uzanarak kariyerinin en iyi derecesini elde etti.

Marketa Vondrousova ise kariyerinde ilk kez finale kaldığı grand slam turnuvasında şampiyon olma fırsatını kaçırdı.

Son güncelleme 19:10 | 8 Haziran 2019
Ashleigh Barty Marketa Vondrousova Roland Garros
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34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
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34 19 65
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34 13 47
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