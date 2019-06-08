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Puan durumu: Türkiye EURO 2020 Eleme grubunda lider! İşte Türkiye’nin puan durumu…
Milli Takımlar

Puan durumu: Türkiye EURO 2020 Eleme grubunda lider! İşte Türkiye’nin puan durumu…

Türkiye EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri üçüncü maçında Fransa'yı 2-0 yendi. Grupta çıktığı üç maçını da kazanmayı başaran Türkiye liderlik koltuğuna oturdu. İşte Türkiye'nin de içerisinde yer aldığı H Grubu puan durumu ve gelecek maçlar...

8 Haziran 2019 23:39

Türkiye EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri bugün oynanan maçlarla devam etti. H Grubu içerisinde yer alan Türkiye Fransa karşısında çıktığı maçı 2-0 kazanarak 3’te 3 yaptı ve liderlik koltuğunu devraldı. Fransa’yı 2-0 yendiğimiz maçta gollerimiz Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder’den geldi. Grupbun diğer maçlarında ise İzlanda Arnavutluk’u 1-0 ile geçerken, Moldova da Andorra’yı 1-0 yendi. İşte EURO 2020 grup elemesinde oluşan güncel puan durumu…

EURO 2020 ELEMELERİ H GRUBU PUAN DURUMU

TÜRKİYE EURO 2020 ELEMELERİ MAÇ PROGRAMI

  • 11 Haziran 2019 İzlanda – Türkiye
  • 7 Eylül 2019 Türkiye – Andorra
  • 10 Eylül 2019 Moldova – Türkiye
  • 11 Ekim 2019 Türkiye – Arnavutluk
  • 14 Ekim 2019 Fransa – Türkiye
  • 14 Kasım 2019 Türkiye – İzlanda
  • 17 Kasım 2019 Andorra – Türkiye

08 Haziran 2019 Türkiye Fransa özet! A Milli Takım Fransa`yı 2-0 yendi (MAÇ ÖZETİ) Türkiye Fransa maçı 2-0 sona erdi. EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri üçüncü maçında da galibiyetle ayrılan Türkiye 3`te 3 yaparak liderlik koltuğuna oturdu. Milli takıma üç puanı getiren goller ise Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder`den geldi. İşte Türkiye Fransa özeti... İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:55 | 8 Haziran 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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