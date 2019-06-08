Puan durumu: Türkiye EURO 2020 Eleme grubunda lider! İşte Türkiye’nin puan durumu…

Türkiye EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri bugün oynanan maçlarla devam etti. H Grubu içerisinde yer alan Türkiye Fransa karşısında çıktığı maçı 2-0 kazanarak 3’te 3 yaptı ve liderlik koltuğunu devraldı. Fransa’yı 2-0 yendiğimiz maçta gollerimiz Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder’den geldi. Grupbun diğer maçlarında ise İzlanda Arnavutluk’u 1-0 ile geçerken, Moldova da Andorra’yı 1-0 yendi. İşte EURO 2020 grup elemesinde oluşan güncel puan durumu…

EURO 2020 ELEMELERİ H GRUBU PUAN DURUMU

TÜRKİYE EURO 2020 ELEMELERİ MAÇ PROGRAMI

11 Haziran 2019 İzlanda – Türkiye

7 Eylül 2019 Türkiye – Andorra

10 Eylül 2019 Moldova – Türkiye

11 Ekim 2019 Türkiye – Arnavutluk

14 Ekim 2019 Fransa – Türkiye

14 Kasım 2019 Türkiye – İzlanda

17 Kasım 2019 Andorra – Türkiye

Türkiye Fransa özet! A Milli Takım Fransa`yı 2-0 yendi (MAÇ ÖZETİ) Türkiye Fransa maçı 2-0 sona erdi. EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri üçüncü maçında da galibiyetle ayrılan Türkiye 3`te 3 yaparak liderlik koltuğuna oturdu. Milli takıma üç puanı getiren goller ise Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder`den geldi. İşte Türkiye Fransa özeti... İlgili Haberi Oku