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Oleksandr Zinchenko’dan kadın muhabire şok öpücük!
Milli Takımlar

Oleksandr Zinchenko’dan kadın muhabire şok öpücük!

EURO 2020 elemelerinde Ukrayna'nın Sırbistan'ı 5-0 mağlup ettiği maç sonrasında Ukraynalı Oleksandr Zinchenko, röportaj yaptığı kadın muhabiri öptü.

SKOR DIŞ HABER 8 Haziran 2019 14:07

Manchester City’nin yıldızı Oleksandr Zinchenko, maç sonrasında gerçekleşen canlı yayın sırasında kendisine soru soran kadın gazeteciyi kendisine doğru çekerek izin almadan öptü.

Muhabir söz konusu hareketin ardından kelimeleri toparlayamayınca, yönetmen stüdyoya bağlandı. Yaşadıklarından sonra genç muhabir yüzünü elindeki not panosuyla kapattı.

Sosyal medyada birlikte birçok grup fotosu bulunan ikilinin arkadaş olduğu biliniyor. Ancak futbolcu ve muhabirin bir gönül ilişkisi yaşayıp yaşamadığı belirsizliğini koruyor.

İşte o anlar…

Son güncelleme 20:10 | 8 Haziran 2019
Oleksandr Zinchenko roportaj ukrayna
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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