Oleksandr Zinchenko’dan kadın muhabire şok öpücük!

Manchester City’nin yıldızı Oleksandr Zinchenko, maç sonrasında gerçekleşen canlı yayın sırasında kendisine soru soran kadın gazeteciyi kendisine doğru çekerek izin almadan öptü.

Muhabir söz konusu hareketin ardından kelimeleri toparlayamayınca, yönetmen stüdyoya bağlandı. Yaşadıklarından sonra genç muhabir yüzünü elindeki not panosuyla kapattı.

Sosyal medyada birlikte birçok grup fotosu bulunan ikilinin arkadaş olduğu biliniyor. Ancak futbolcu ve muhabirin bir gönül ilişkisi yaşayıp yaşamadığı belirsizliğini koruyor.

İşte o anlar…