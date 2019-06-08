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Milli tenisçi Berfu Cengiz, çiftlerde şampiyon oldu
Diğer Sporlar

Milli tenisçi Berfu Cengiz, çiftlerde şampiyon oldu

Uluslararası Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen Fergana Women's Turnuvası'nda çiftler kategorisinde şampiyon oldu.

8 Haziran 2019 15:04

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından düzenlenen Fergana Women’s Turnuvası’nda çiftler kategorisinde şampiyon oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Özbekistan’ın Fergana kentinde gerçekleştirilen 25 bin dolar ödüllü Fergana Women’s turnuvasında 1 numaraları seribaşı olarak mücadele eden Berfu, Özbek partneri Nigina Abduraimova ile birlikte finalde Isabella Bozicevic-Ksenia Laskutova çiftiyle karşılaştı.

Sert zeminde düzenlenen organizasyonda karşılıklı kazanılan setlerin ardından galibi tie-break belirlerken, kritik oyunda daha az hata yapan Berfu-Nigina ikilisi 1 saat 6 dakika sonunda 4-6, 6-1, 10-3’le şampiyonluğu elde etti.

Profesyonel kariyerinin 7. çiftler zaferine ulaşan Berfu Cengiz, İsrail’de düzenlenecek 25 bin dolar ödüllü W25 Akko Turnuvası’nda mücadele edecek.

Son güncelleme 15:04 | 8 Haziran 2019
Berfu Cengiz tenis
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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